Intralot: Τρίτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Από την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του τρίτου τοκομεριδίου.

Δημοσιεύθηκε: 21 Αυγούστου 2025 - 17:51

Η «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με τους όρους του από 27.02.2024 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής το «ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 3η Περίοδο Εκτοκισμού, από 27.02.2025 έως 27.08.2025, είναι η Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.

Από την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του τρίτου (3ου) τοκομεριδίου.

Το συνολικό μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.921.666,67 ευρώ, ήτοι ποσό 30,1666666667 ευρώ ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 ευρώ, το οποίο έχει υπολογιστεί με επιτόκιο 6,00% ετησίως (προ φόρων) με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (Actual/360) και αντιστοιχεί σε 130.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025.

