Πειραιώς ΑΕΠΕΥ και Euroxx ΑΕΠΕΥ ειδικοί διαπραγματευτές επι των μετοχών της MIG

Οι συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης μεταξύ της Εταιρείας και των Πειραιώς ΑΕΠΕΥ και Euroxx ΑΕΠΕΥ θα έχουν ελάχιστη διάρκεια ενός έτους.

Δημοσιεύθηκε: 28 Αυγούστου 2025 - 19:50

Η «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της Εταιρείας

α) από την «Πειραιώς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και

β) από την «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Οι συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης μεταξύ της Εταιρείας και των ανωτέρω εταιρειών – Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα έχουν ελάχιστη διάρκεια ενός (1) έτους και στοχεύουν στην ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών.

