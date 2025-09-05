#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Metlen Energy & Metals: Αίτημα στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ

Υποβλήθηκε στις 03.09.2025 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα διαγραφής.

Metlen Energy & Metals: Αίτημα στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:54

Η METLEN Energy & Metals Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 02.09.2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, δηλαδή της εταιρείας «Μetlen Energy & Metals PLC» και αποφάσισε την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το Άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, ως ισχύει, που αποτελούσε το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης.

Παράλληλα, δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος διαγραφής.

Στη συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υποβλήθηκε στις 03.09.2025 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα διαγραφής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στον FTSE 100 του LSE εντάχθηκε η Metlen

Metlen: Στο 8,346943% το ποσοστό του Prem Watsa

JP Morgan: Βλέπει ένταξη Metlen στον FTSE 100 στη θέση 67

Ερρίφθη ο κύβος για 4ο εργοστάσιο της Metlen στο hub του Βόλου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο