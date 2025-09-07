Financial Times: Γιατί υπεραποδίδουν τα χρηματιστήρια του ευρω-νότου

Τα μέχρι πρότινος παραμελημένα χρηματιστήρια της Νότιας Ευρώπης ξεπερνούν εκείνα της υπόλοιπης ηπείρου, καθώς οι επενδυτές αναζητούν αξία μέσα σε ένα ανανεωμένο κλίμα ενθουσιασμού για ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία.

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία —χώρες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους της περιοχής πριν από περισσότερο από μια δεκαετία— έχουν τρέξει μπροστά από τις μεγαλύτερες αγορές στη Γερμανία και τη Γαλλία φέτος, ξεπερνώντας τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx Europe 600.

«Η Ευρώπη είναι ελκυστική για τους επενδυτές, και οι άνθρωποι αρχίζουν να αναζητούν πού υπάρχει αξία στην αγορά», δήλωσε ο Ρολάν Καλογιάν, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών στη Société Générale.

Σε σύγκριση με τους δείκτες της Γερμανίας και της Γαλλίας, οι χρηματιστηριακές αγορές της Νότιας Ευρώπης τελούν υπό διαπραγμάτευση σε πολύ χαμηλότερους δείκτες τιμής προς κέρδη, προσφέροντας στους επενδυτές φθηνότερο σημείο εισόδου στο στοίχημα για την ανάπτυξη της ηπείρου.

Η ανακοίνωση του γερμανικού πακέτου δημοσιονομικής στήριξης και η τεράστια αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών —σε συνδυασμό με την ανησυχία των αγορών σχετικά με το αν ο εμπορικός πόλεμος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα πλήξει τις αποδόσεις στη Wall Street— έχει οδηγήσει σε ένα κύμα επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ήπειρο, γράφουν οι Financial Times.

Ωστόσο, ενώ οι γερμανικές δαπάνες υπήρξαν ο κύριος καταλύτης για την Ευρώπη, οι βασικοί δείκτες σε Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία έχουν αποδώσει ακόμη καλύτερα φέτος από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης Dax της Γερμανίας.

Η ελληνική τράπεζα Alpha Bank ηγείται της ανόδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας υπερδιπλασιάσει την τιμή της φέτος, ενώ η ισπανική εταιρεία πληροφορικής Indra Sistemas έχει σημειώσει άνοδο άνω του 90%.

Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της Νότιας Ευρώπης έχει συμβάλει στη στήριξη του ράλι. Τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του έτους έδειξαν ότι η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση, ενώ το γερμανικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,3%.

«Αυτές οι οικονομίες είναι οι υπεραποδιδούσες. Ο πυρήνας —η Γερμανία και η Γαλλία— τα πηγαίνει άσχημα όσον αφορά την ανάπτυξη του ΑΕΠ», δήλωσε ο Ντέιβιντ Τσάαν, επικεφαλής ευρωπαϊκού σταθερού εισοδήματος στη Franklin Templeton.

«Από δημοσιονομικής άποψης, τα πηγαίνουν πραγματικά καλά», πρόσθεσε ο Τσάαν, επισημαίνοντας τη συρρίκνωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα.

Ενώ η Νότια Ευρώπη απολαμβάνει μια περίοδο σχετικής πολιτικής σταθερότητας, η κοινοβουλευτική αναταραχή στη Γαλλία έχει πλήξει το χρηματιστήριο της χώρας τις τελευταίες εβδομάδες. Η κυβέρνηση μειοψηφίας υπό τον Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται να καταρρεύσει αύριο Δευτέρα, μετά την αιφνιδιαστική πρόταση ψήφου εμπιστοσύνης που κατέθεσε ο πρωθυπουργός στα δημοσιονομικά του σχέδια.

«Γαλλία δεν αγοράζω», δήλωσε ο Γιώργος Ευσταθόπουλος, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Fidelity International. Αντίθετα, είπε ότι η επένδυσή του σε ελληνικές μετοχές τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξε «μία από τις καλύτερες θέσεις μας σε απόδοση».

«Η Ελλάδα υπήρξε μια οικονομία-αστέρι», πρόσθεσε, ενώ το ελληνικό χρηματιστήριο «έχει καλύτερα θεμελιώδη μεγέθη και αποτιμήσεις πολύ φθηνότερες από το υπόλοιπο της Ευρώπης».

Ο Ντιρκ Στέφεν, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής για την Ευρώπη στη Deutsche Bank Wealth Management, δήλωσε ότι τα χρηματιστήρια της Νότιας Ευρώπης είναι προσανατολισμένα στις εγχώριες οικονομίες τους, γεγονός που σημαίνει ότι είναι σχετικά προστατευμένα από τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών. Αντίθετα, «η έκθεση στις ΗΠΑ και την Ασία είναι πολύ πιο έντονη στη Γερμανία», είπε, με τις αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο «να επηρεάζουν κάποιες χώρες πολύ περισσότερο από άλλες».

Παράλληλα, πρόσθεσε ο Στέφεν, «η Γερμανία είναι τώρα λίγο πιο ακριβή, ενώ οι πιο νότιες χώρες βρίσκονται πάνω κάτω στα επίπεδα που τελούν υπό διαπραγμάτευση τα τελευταία 10 χρόνια».

Η σύνθεση των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών στις χώρες της περιφέρειας υπήρξε επίσης ευνοϊκή, σημείωσαν επενδυτές. Ο Καλογιάν της Société Générale είπε ότι η «μεγάλη εξήγηση» για την υπεραπόδοση ήταν η βαριά στάθμιση των χρηματοοικονομικών εταιρειών στους σχετικά μικρότερους δείκτες της Νότιας Ευρώπης.

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος αντιπροσωπεύει το 50% του ιταλικού δείκτη FTSE MIB και το 44% του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Ελλάδα. Αντίθετα, οι τράπεζες αποτελούν το 8,6% του Stoxx Europe 600 και το 5,4% του γερμανικού Dax.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν γνωρίσει εκρηκτική πορεία φέτος, με τις μετοχές τους να φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Μία περίοδος παρατεταμένων υψηλών επιτοκίων έχει βελτιώσει τα έσοδα πολλών μεγάλων ομίλων, ενώ η αισιοδοξία για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι σχετικά φθηνές αποτιμήσεις έχουν προσελκύσει τους επενδυτές στην αγορά.

«Μιλάμε για έναν κλάδο που παραμένει ένας από τους καλύτερους σε όρους αξίας στην ευρωπαϊκή αγορά», δήλωσε ο Καλογιάν.