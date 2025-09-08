XA: Στο 65,4% αυξήθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τoν Αύγουστο

Ανοδικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το μήνα Αύγουστο, με τον Γενικό Δείκτη να παρουσιάζει αύξηση κατά 1,36% σε σχέση με τα επίπεδα του Ιουλίου.

Ειδικότερα, η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου AXIANumbers Αυγούστου 2025, διαμορφώθηκε ως εξής:

Δημιουργήθηκαν 420 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών (§1.2), σε σχέση με 3.029 νέους λογαριασμούς τον Ιούλιο, ενώ οι Συλλογικοί Λογαριασμοί Πελατείας στο σύνολό τους (Μερίδες Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και Μερίδες Ασφαλειών), κατέχουν €4,57 δις (3,87% της συνολικής Αξίας Χαρτοφυλακίου - §3.1).

Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €118,11 δις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,73%, σε σχέση με τα επίπεδα του Ιούλιου (€120,20 δις).

Η Αξία Συναλλαγών για τον Αύγουστο 2025 έφτασε τα €052,58 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 2,82% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €5.199,02 εκατ., ενώ σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 που η αξία συναλλαγών ήταν €2.300,41 εκατ., σημειώθηκε αύξηση 119,64%.

Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εκροές ύψους €68,60 εκατ. κατά το μήνα Αύγουστο 2025, σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εισροές ύψους €68,60 εκατ. τον Αύγουστο (§2.1).

Η κατανομή# της Αξίας Χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 68,83% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 31,17% για τους Ημεδαπούς (§3.1).

# η κεφαλαιοποίηση της METLEN AE (θα διαγραφεί τον Σεπτέμβριο 2025), δεν έχει συμπεριληφθεί, δεδομένου ότι το σύνολο της κεφαλαιοποίησης της κατέχεται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, την METLEN PLC, με αποτέλεσμα η συμμετοχή των ξένων επενδυτών να εμφανιζόταν πλασματικά αυξημένη

Οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελάτη) για το μήνα Αύγουστο 2025 ήταν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου €19,61 δις, η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου €12,82 δις και το Λουξεμβούργο με αξία χαρτοφυλακίου €5,97 δις (§3.5.1).