Εθνική Τράπεζα: Αγορά 649.681 ιδίων μετοχών από 1/9 έως 8/9/2025

Η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 7.819.214 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,85% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:12

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 01/09/2025 έως και 08/09/2025 απέκτησε συνολικά 649.681 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €12,1395 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €7.886.829,62.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 7.819.214 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,85% του μετοχικού κεφαλαίου της.

