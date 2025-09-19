Euroxx: Τιμή-στόχος τα 17,5 ευρώ για την Aegean

Επαναλαμβάνουμε τη θετική μας άποψη (σύσταση overweight) για την Aegean Airlines και αναβαθμίζουμε περαιτέρω την τιμή-στόχο (PT) σε 17,5 ευρώ/μετοχή (από 15,5 ευρώ προηγουμένως), γράφει σε ανάλυσή της η Euroxx.

Μετά από ένα σχετικά στάσιμο δεύτερο τρίμηνο, αναμένουμε ισχυρότερο β΄ εξάμηνο 2025 με καθαρά κέρδη που θα φτάσουν περίπου τα 150 εκατ. ευρώ για το έτος. Αυτό συνεπάγεται λόγο P/E 8,2x, σε ευθυγράμμιση με την ομάδα συγκρίσιμων εταιρειών, παρά τις ισχυρές αποδόσεις μερισμάτων (μέσος όρος 6,6% για την περίοδο 2025-27), τα κορυφαία περιθώρια EBITDA (κοντά σε αυτά της RyanAir, περίπου στο 23%), τη μεγάλη καθαρή ταμειακή θέση (424 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο 2025 ή περίπου 34% της κεφαλαιοποίησης) και τη χαμηλή μόχλευση, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων (στο 1,3x EBITDA).

Η ασθενέστερη ετήσια αύξηση της επιβατικής κίνησης στο β΄ τρίμηνο 2025 θεωρούμε ότι είναι προσωρινή, λόγω περιφερειακών γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, σημειώνει.

Η ευνοϊκή ισοτιμία ευρώ/δολαρίου και οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου αντισταθμίζουν επίσης τις πιέσεις κόστους (εισαγωγή βιώσιμων καυσίμων αεροπορίας, μείωση δωρεάν δικαιωμάτων CO2 και διαφορές κόστους από τη χρήση αεροσκαφών CEO έναντι NEO λόγω ζητήματος καθηλώσεων στόλου).

Προβλέπουμε αύξηση EBITDA κατά 5,8% σε ετήσια βάση το 2025 με τα καθαρά κέρδη να βελτιώνονται στα 150 εκατ. ευρώ (αύξηση περίπου 16% σε ετήσια βάση), με τη βοήθεια και συναλλαγματικών κερδών.

Αναμένουμε τα EBITDA το 2026 να υπερβούν τα 450 εκατ. ευρώ, με περιθώριο EBITDA άνω του 23%. Επιπλέον, η Aegean διατηρεί πολύ ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα (περίπου 842 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2025), προσφέροντας σημαντικό «μαξιλάρι» σε οποιοδήποτε σενάριο πίεσης.

Με βάση τις εκτιμήσεις μας για το 2025, η Aegean Airlines διαπραγματεύεται με P/E 8,2x και EV/EBITDA 4,2x. Αυτό είναι γενικά σε ευθυγράμμιση με τους ανταγωνιστές (EV/EBITDA για τις εθνικές αεροπορικές στο 3,5x, για τις χαμηλού κόστους στο 5,3x).

Στην τιμή-στόχο μας, η Aegean θα διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 5,0x, στο ανώτερο άκρο της ομάδας συγκρίσιμων εταιρειών, κάτι που, κατά τη γνώμη μας, δικαιολογείται από τα υψηλά περιθώρια, τις ισχυρές αποδόσεις και τη χαμηλότερη μόχλευση.