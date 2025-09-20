Bernstein: Ποια αεροπορική εταιρεία θα «πετάξει» υψηλότερα στα κέρδη

Ένα νέο πλαίσιο για την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών έχουν σκιαγραφήσει οι αναλυτές της Bernstein, υποστηρίζοντας ότι οι παραδοσιακοί δείκτες, όπως το λειτουργικό περιθώριο ή η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC), από μόνοι τους είναι ανεπαρκείς.

«Ποια είναι η καλύτερη αεροπορική εταιρεία από οικονομική άποψη; Η απάντηση είναι πιο περίπλοκη από ό,τι νομίζετε», υποστηρίζουν οι αναλυτές της Bernstein.

Ενώ πολλοί στον κλάδο εκλαμβάνουν υπόψη το λειτουργικό περιθώριο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι «είναι ανεπαρκές, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους θα παράγουν υψηλότερα λειτουργικά περιθώρια για την ίδια οικονομική μονάδα».

Και αναφέρουν ως παραδείγματα τις Ryanair και IAG. «Το 2025, αναμένουμε ότι η Ryanair θα έχει λειτουργικό περιθώριο 16% έναντι 14% της IAG, ενώ η οικονομική απόδοση ανά μονάδα (EBIT/ASK) είναι υψηλότερη στην IAG: 1,3 σεντ έναντι 0,8 σεντ της Ryanair».

Η Bernstein είναι πιο θετική ως προς τον δείκτη ROIC, ωστόσο υπό προϋποθέσεις, ιδίως για τις επιχειρήσεις με μεγάλο όγκο περιουσιακών στοιχείων, όπως οι αεροπορικές εταιρείες.

«Ο ROIC είναι ο καλύτερος διαθέσιμος ενιαίος δείκτης, ωστόσο εξακολουθεί να είναι προβληματικός», ανέφεραν οι αναλυτές, καθώς τα επιχειρηματικά μοντέλα διαφέρουν.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι τα αεροπλάνα ευρείας ατράκτου είναι πιο ακριβά από εκείνα με στενή, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες επενδύουν στις αίθουσες αναμονής και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία κι έτσι η εστίαση στον ROIC «μπορεί επίσης να δημιουργήσει κίνητρα για υποεπένδυση».

Έτσι προτείνει ο ROIC να διαχωριστεί σε έξι συνιστώσες, όπως ο δείκτης EBIT/ASK, ο φορολογικός συντελεστής, η απόσταση της πτήσης, το μέγεθος του αεροσκάφους, η αξίας του και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

«Ο διαχωρισμός του ROIC αποκαλύπτει πού βρίσκεται το πλεονέκτημα μιας αεροπορικής εταιρείας», εξηγούν οι αναλυτές.

Η Ryanair επωφελείται από τα φθηνά αεροσκάφη και το μικρότερο βάρος των περιουσιακών στοιχείων, ενώ «η IAG παράγει την καλύτερη οικονομία ανά μονάδα... Και σε αυτόν τον παράγοντα, δεν υπάρχει καν σύγκριση».

Για τους επενδυτές, η Bernstein καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η σύγκριση των δύο ως προς το λειτουργικό περιθώριο είναι παραπλανητική, δεδομένης της διαφοράς στο επιχειρηματικό μοντέλο».

Η κορυφαία επιλογή της στον κλάδο είναι η IAG, με βαθμολογία Outperform και τιμή-στόχο της μετοχής στις 4,70 λίρες, αναφέροντας τη μόχλευση στις διαρθρωτικές τάσεις και το «υψηλό δυναμικό απόδοσης μετρητών (>50% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς ως μετρητά τα επόμενα 5 χρόνια)».