Ξεκινά Δευτέρα η Δημόσια Πρόταση του Euronext για την ΕΧΑΕ

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ξεκινήσει η διαδικασία. Υπό εξέταση στην ΕΚ ο φάκελος. Ερώτημα πόσο θα διαρκέσει.

Ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Euronext, Stéphane Boujnah

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 11:52

Υπό εξέταση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βρίσκεται ο φάκελος του Euronext (φωτ. ο CEO Στ. Μπουνιά) για την εξαγορά της ΕΧΑΕ και σύμφωνα με πληροφορίες τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η περίοδος αποδοχής.

Δεν είναι ακόμα βέβαιο πόσο θα διαρκέσει και το εάν η Euronext θα επιλέξει να εξαντλήσει το χρονικό διάστημα που προβλέπεται και είναι οκτώ μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι το Euronext υπέβαλε βελτιωμένη προαιρετική δημόσια πρόταση για το 100% των μετοχών της EXAE προτείνοντας σχέση ανταλλαγής 20 κοινές μετοχές της ΕΧΑΕ για κάθε 1 νέα μετοχή της Euronext.

Όπως είχε σημειώσει η Πρόταση ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Euronext για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Ο ενοποιημένος όμιλος θα προωθήσει την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίου μέσω ενοποιημένης τεχνολογικής πλατφόρμας. Οι ελληνικές κεφαλαιαγορές αναμένεται να επωφεληθούν από αυξημένη προβολή σε παγκόσμιους επενδυτές ως μέρος της μεγαλύτερης ενοποιημένης δεξαμενής ρευστότητας στην Ευρώπη.

Οι ετήσιες λειτουργικές συνέργειες εκτιμώνται σε €12 εκατ. έως το 2028.

