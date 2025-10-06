Τα σχέδια Euronext για ΕΧΑΕ, ξεκινά η Δημόσια Πρόταση

Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 17 Νοεμβρίου η Δημόσια Πρόταση του Euronext για την απόκτηση των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Euronext προσφέρει 0,050 μετοχές για κάθε μία Μετοχή της ΕΧΑΕ (σ.σ. είκοσι μετοχές ΕΧΑE για μία Euronext). Mε βάση το κλείσιμο της Παρασκευής της μετοχής της Euronext (124,3 ευρώ), το αντάλλαγμα αντιστοιχεί σε 6,22 ευρώ.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχει προσφερθεί τουλάχιστον το ποσοστό 67% των τίτλων (σ.σ. το ποσοστό μπορεί να μειωθεί στην πορεία).

Στο πλαίσιο της Σύμβασης Συνεργασίας και σύμφωνα με αυτήν, ο Προτείνων έχει αναλάβει προς την ΑΤΗΕΧ, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δεσμεύσεις, εφόσον επιτευχθεί η Ολοκλήρωση:

(α) Η ATHEX θα διατηρήσει τη νομική και επιχειρησιακή της έδρα στην Ελλάδα και ο Όμιλος ATHEX θα διατηρήσει τη νομική και επιχειρησιακή του παρουσία στην Ελλάδα για την αδιάλειπτη υποστήριξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης και την εκπλήρωση των νομικών, φορολογικών και κανονιστικών του υποχρεώσεων.

(β) Ο Όμιλος ATHEX θα διατηρήσει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας τη συνεχιζόμενη συμμόρφωσή του με τις φορολογικές του υποχρεώσεις και την καταβολή των φορολογικών του οφειλών στο ελληνικό κράτος και τους αρμόδιους φορείς.

(γ) Στον βαθμό που ο Προτείνων έχει αποκτήσει τον έλεγχο της πλειοψηφίας των Μετοχών της ATHEX και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα και ο στρατηγικός σχεδιασμός του Προτείνοντος, ο Προτείνων θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες να λειτουργήσει την ATHEX με τρόπο που θα υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της και τη συνεχιζόμενη συμβολή της στο ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα, καθώς και τον ρόλο της ως εθνικού χρηματιστηρίου και βασικού θεσμικού πυλώνα της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών (και ενισχύοντας τη συνεργασία του με αυτά), την ομαλή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα, τη συμβολή της ATHEX στο ελληνικό σύστημα κεφαλαιαγοράς και τη συμβολή της στη διατήρηση της ευρείας συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών.

(δ) Η ATHEX θα συνεχίσει τη λειτουργία της ως περιφερειακού κόμβου εντός του ενοποιημένου ομίλου, αποτελώντας τη βάση της παρουσίας του στην ελληνική αγορά και της περαιτέρω ανάπτυξής του στην ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

(ε) Ο Προτείνων θα διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου τεχνολογικού κέντρου σε επίπεδο Ομίλου στην Ελλάδα.

(στ) Επιπλέον, σύμφωνα με τη Σύμβαση Συνεργασίας, o Προτείνων έχει δεσμευτεί ως προς την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη διακυβέρνηση του Ομίλου Euronext ως εξής: ένα ανεξάρτητο πρόσωπο του ελληνικού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος θα προταθεί να ενταχθεί στο εποπτικό συμβούλιο του Προτείνοντος στην ετήσια γενική συνέλευση του 2026, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τους μετόχους του Προτείνοντος και από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, και, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό μοντέλο διακυβέρνησης του Προτείνοντος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ATHEX θα προταθεί να ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος.

(ζ) Τέλος, έχει συμφωνηθεί ότι οι εργαζόμενοι και η διοικητική ομάδα της ATHEX θα αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα για την ενσωμάτωση και τις μελλοντικές λειτουργίες της ATHEX εντός του Συνδυασμένου Ομίλου, χάρη στην εξειδικευμένη γνώση και την εκτενή συλλογική τους εμπειρία.

Όπως σημειώνεται στο ενημερωτικό δελτίο:

Μετά την Oλοκλήρωση, ο Προτείνων σκοπεύει να τροποποιήσει με την έγκριση των μετόχων της ATHEX με απλή πλειοψηφία, το εμπορικό όνομα της ATHEX. Ως εκ τούτου, η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιείται υπό το όνομα «Euronext Athens».

Εφόσον, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Euronext κατέχει τον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών, αλλά κατέχει Μετοχές της ΑΤΗΕΧ που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΤΗΕΧ σύμφωνα με το Νόμο, τότε οι Μετοχές της ΑΤΗΕΧ θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με την ένταξη της ΑΤΗΕΧ στον Όμιλο Euronext, η Ελλάδα θα καταστεί κεντρικός κόμβος για εισαγωγές μετοχών υπό εναρμονισμένο πλαίσιο, προσφέροντας μεγαλύτερη κλίμακα, ορατότητα και πρόσβαση σε Ευρωπαϊκή ρευστότητα. Εκτός από την εισαγωγή μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών, ο Προτείνων θα ενισχύσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων θέτοντας σε εφαρμογή και στην Ελλάδα το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα προετοιμασίας εισαγωγής εταιρειών σε οργανωμένη αγορά (το «IPOready») το οποίο καλύπτει ιδίως ζητήματα διακυβέρνησης, χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS), κανονιστικών υποχρεώσεων (περιλαμβανομένων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και του MAR), επενδυτικών σχέσεων και διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων. Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη επιτρέψει σε περισσότερες από 1.200 εταιρείες να κατανοήσουν τα οφέλη της εισαγωγής στην αγορά, οδηγώντας σε 33 νέες εισαγωγές (€1,6 δισ. άντληση κατά την εισαγωγή, €5,7 δισ. συνολική κεφαλαιοποίηση κατά την εισαγωγή).

Ως ο μεγαλύτερος όμιλος χρηματιστηρίων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ATHEX βρίσκεται στην καλύτερη θέση να ηγηθεί της επέκτασης του Προτείνοντος στην περιοχή. Ως μέρος του Ομίλου Euronext, η ATHEX θα αποτελέσει τη βάση του Προτείνοντος στην περιοχή αυτή, όπου οι επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι πολυάριθμες, σημειώνει το ενημερωτικό δελτίο.

Η στρατηγική της Euronext για την ΕΧΑE

Ανάπτυξη των τεχνολογιών της ATHEX: Μέσω της εξαγοράς, η Euronext θα προσδώσει πρόσθετη τεχνογνωσία στον τομέα της τεχνολογίας στην ATHEX. Συγκεκριμένα, η Euronext υποστηρίζεται από ενιαίο βιβλίο εντολών και υποστηρίζεται από ενιαία πλατφόρμα συναλλαγών (“Optiq®”7), με σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητας των ελληνικών χρηματοπιστωτικών αγορών, μέσω της πρόσβασης στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δεξαμενή ρευστότητας, που διέπεται από εναρμονισμένο κανονισμό λειτουργίας (Rulebook) για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, πρόθεση του Προτείνοντος είναι η μετάβαση των συστημάτων της ATHEX στην ενιαία πλατφόρμα του Προτείνοντος το 2027.

Επιτάχυνση και ενίσχυση της ελκυστικότητας εισαγωγών στο ATHEX: Χάρη στην τεχνογνωσία και το δίκτυό της που περιλαμβάνει 1.800 εισηγμένες εταιρείες, η Euronext θα εφαρμόσει τα προγράμματα εισαγωγής της προκειμένου να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα των εταιρειών και των επενδυτών αναφορικά με την εισαγωγή στη Euronext Αθήνας, καθώς και να επαναπατριστούν στην Ελλάδα ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που είναι εισηγμένα εκτός Ελλάδας.

Τόνωση της ανάπτυξης της δευτερογενούς αγοράς: Οι συμμετέχοντες στις δευτερογενείς αγορές θα επωφεληθούν από την πρόσβαση στην ενοποιημένη πανευρωπαϊκή τεχνολογία της Euronext. Η κοινή αυτή τεχνολογία αναμένεται να ενισχύσει την διεθνοποίηση της αγοράς και να προσελκύσει πρόσθετους όγκους συναλλαγών, δημιουργώντας πιο ελκυστικές συνθήκες τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους επενδυτές.

Μετά τη μετάπτωση στην ενοποιημένη πλατφόρμα συναλλαγών του Προτείνοντος, η Euronext προτίθεται να μεταφέρει τις ανοικτές θέσεις (open interest) παραγώγων της ATHEXClear στην Euronext Clearing με πιθανή ημερομηνία υλοποίησης το 2028. Με την ενέργεια αυτή, η Euronext σκοπεύει να επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη της αγοράς παραγώγων στην Ελλάδα.

Με την Ολοκλήρωση, η Euronext θα διατηρήσει την ATHEXCSD, η οποία θα ενταχθεί στο δίκτυο των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (CSDs) του Ομίλου στην Ευρώπη, πέραν της Monte Titoli στην Ιταλία, της Euronext VPS στη Νορβηγία, της Interbolsa στην Πορτογαλία και της VP Securities στη Δανία, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος επέκτασης των ΚΑΤ της Euronext.

Πιθανά μελλοντικά σενάρια

Μετά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων προτίθεται, υπό την επιφύλαξη της λήψης έγκρισης από τα αρμόδια εταιρικά όργανα και της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, να προχωρήσει στη διαγραφή των Μετοχών της ATHEX από το Χρηματιστήριο Αθηνών, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης και πιο αποτελεσματική ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων του Προτείνοντος με εκείνες της ATHEX, καθώς και να επιταχυνθεί η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της συναλλαγής.

Εφόσον, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, επιτευχθεί ή ξεπεραστεί το όριο του 90% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX σύμφωνα με το Νόμο και, κατά συνέπεια, μετά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές της ATHEX, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX σύμφωνα με το Νόμο, ο Προτείνων θα ξεκινήσει τη διαδικασία του Δικαιώματος Εξαγοράς. Στην περίπτωση αυτή, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς το συντομότερο δυνατό μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ. Στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς επισημαίνεται ότι κάθε Μέτοχος θα δικαιούται κατ’ επιλογήν του να λάβει (α) Μετοχές του Ανταλλάγματος με βάση τη Σχέση Ανταλλαγής, που τηρούνται σε λογιστική μορφή μέσω της Euronext Securities Milan, ή (β) το Αντάλλαγμα σε Μετρητά.

Επιπλέον, εφόσον, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, επιτευχθεί ή ξεπεραστεί το όριο του 90% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX σύμφωνα με το Νόμο και, κατά συνέπεια, μετά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές της ΑΤΗΕΧ που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΤΗΕΧ σύμφωνα με το Νόμο, οι κάτοχοι Μετοχών της ΑΤΗΕΧ που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση θα δικαιούνται, εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου έναντι, κατ’ επιλογήν τους, Μετοχών του Ανταλλάγματος με βάση τη Σχέση Ανταλλαγής, που τηρούνται σε λογιστική μορφή μέσω της Euronext Securities Milan, ή του Ανταλλάγματος σε Μετρητά. Ο Προτείνων θα υποχρεούται να αποκτήσει μέσω συναλλαγών στο Χ.Α. όλες τις Μετοχές της ATHEX που θα του προσφερθούν εντός της εν λόγω περιόδου των τριών (3) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την απόφαση 1/409/2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ.

Σημειώνεται ότι το Αντάλλαγμα σε Μετρητά είναι ίσο με €5,98 για κάθε Μετοχή της ATHEX.

Η ανακοίνωση της Euronext

Η Euronext, κορυφαίος ευρωπαϊκός όμιλος διαχείρισης υποδομών χρηματιστηριακών αγορών, ανακοινώνει ότι λήφθηκαν όλες οι απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις για την έναρξη της προαιρετικής πρότασης ανταλλαγής μετοχών (η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («ATHEX»). Σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 (ο «Νόμος»), η Euronext ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Πρότασης ανταλλαγής μετοχών της για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών Μετοχών της ATHEX, με αντάλλαγμα νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές της Euronext («Μετοχές του Ανταλλάγματος») με σχέση ανταλλαγής μία (1) Μετοχή του Ανταλλάγματος προς είκοσι (20) μετοχές της ATHEX.

Στρατηγική Προσέγγιση της Δημόσιας Πρότασης

Η ενσωμάτωση της ΑΤΗΕΧ στον Όμιλο Euronext θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς να ενταχθούν σε ένα δίκτυο περισσότερων από 1.800 εισηγμένες εταιρείες, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που υπερβαίνει τα €6 τρισ.

Το ενδιαφέρον του Ομίλου Euronext για την ΑΤΗΕΧ αντανακλά την εμπιστοσύνη του στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στην αναπτυξιακή δυναμική που προκύπτει από την περαιτέρω ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην Ευρωζώνη και τη βελτιωμένη πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές. Η ένταξη θα:

• Ενσωματώσει την ΑΤΗΕΧ στη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας στην Ευρώπη: Η Euronext μέσω του ενιαίου βιβλίου εντολών και την υποστήριξη της ενιαίας πλατφόρμας συναλλαγών «Optiq®», θα ενισχύσει την πρόσβαση της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δεξαμενή ρευστότητας.

• Ενισχύσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις: Η Ελλάδα θα καταστεί κεντρικός κόμβος για εισαγωγές μετοχών υπό εναρμονισμένο πλαίσιο, προσφέροντας μεγαλύτερη κλίμακα, ορατότητα και πρόσβαση σε Ευρωπαϊκή ρευστότητα. Η Euronext θα ενισχύσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του πανευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος προετοιμασίας για δημόσια εγγραφή «IPOready» και θα παρέχει πλατφόρμα για την εισαγωγή ελληνικών εταιρειών σε ομολογιακές εκδόσεις, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησής τους.

• Τοποθετήσει την ΑΤΗΕΧ ως κόμβο της Euronext στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ως μέλος του Ομίλου Euronext, η ΑΤΗΕΧ θα ηγηθεί της αναπτυξιακής πορείας της Euronext στην περιοχή, δημιουργώντας στην Αθήνα ένα κόμβο για την εισαγωγή εταιρειών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

• Δημιουργήσει μία ενιαία μετα-συναλλακτική υποδομή: Η Euronext βασίζεται σε έναν ενιαίο φορέα εκκαθάρισης, ο οποίος εκκαθαρίζει όλες τις ευρωπαϊκές ροές των αγορών της, τόσο για προϊόντα μετρητών όσο και για παράγωγα. Στο πλαίσιο ενός ενοποιημένου Ομίλου, η Euronext σκοπεύει να επεκτείνει την Euronext Clearing ώστε να καλύπτει και τους ελληνικούς τίτλους. Η Euronext επιδιώκει επίσης να θέσει την Euronext Securities ως το προτιμώμενο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (CSD) για την Ευρώπη. Με την προγραμματιζόμενη απόκτηση της ΑΤΗΕΧ, η Euronext θα επεκτείνει την πλατφόρμα CSD της και θα ενοποιήσει περαιτέρω την ευρωπαϊκή μετασυναλλακτική αγορά.

• Ξεκλειδώσει μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόxους: Η πρόταση της Euronext προσφέρει μία ελκυστική ευκαιρία στους μετόχους της ΑΤΗΕΧ να γίνουν επενδυτές σε ένα κορυφαίο πανευρωπαϊκό όμιλο, αποκομίζοντας οφέλη από την ενσωμάτωσή της στο οικοσύστημα της Euronext. Το μοναδικό και αποδεδειγμένο ιστορικό της Euronext στην παροχή σημαντικών ωφελειών σε κάθε χρηματοπιστωτική υποδομή που έχει εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της, τα τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζεται στην εντυπωσιακή απόδοση της μετοχής της, η οποία έχει αυξηθεί πάνω από 600% από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο το 2014. Επιπλέον, μετά την ενσωμάτωση στον δείκτη CAC 40®, οι μετοχές Euronext παρέχουν σημαντικά οφέλη ρευστότητας.

Ομόφωνη στήριξη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧAΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ATHEX ανακοίνωσε στους μετόχους της στις 30 Ιουλίου 2025 την ομόφωνη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση και υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με την Euronext. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχουν μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της ATHEX, έχουν υπογράψει δεσμεύσεις για την υποβολή των μετοχών τους στη Δημόσια Πρόταση, υπό την προϋπόθεση έκδοσης αιτιολογημένης γνώμης από το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία.

O Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, δήλωσε: «Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα στρατηγική φάση για την οικοδόμηση πιο ενοποιημένων ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών που εξυπηρετούν τις τοπικές οικονομίες στο πλαίσιο μιας Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων.

Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, υποστηριζόμενη από αυξανόμενες επενδύσεις, την ενίσχυση της διεθνούς εμπιστοσύνης και σταθερά θεμελιώδη μεγέθη, καθιστά την παρούσα στιγμή κατάλληλη για την ενίσχυση της αγοράς της. Μέσω της ενσωμάτωσης της ΑΤΗΕΧ στο οικοσύστημα της Euronext, η Ελλάδα θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Η κίνηση αυτή θα ενισχύσει την προβολή και τη διεθνή ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς, συμβάλλοντας στον κοινό ευρωπαϊκό στόχο για ισχυρότερες, ενοποιημένες και πιο αποδοτικές κεφαλαιαγορές. Η πρωτοβουλία έχει ήδη λάβει ισχυρά και θετικά σχόλια από κορυφαίους συμμετέχοντες, οι οποίοι αναγνωρίζουν την αξία της συνένωσης κορυφαίων υποδομών, τεχνολογιών και πρακτικών σε όλη την Ευρώπη με στόχο την προώθηση επενδύσεων στην πραγματική οικονομία».

Βασικά στοιχεία της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αρχίζει την 6 Οκτωβρίου 2025, στις 08:00 (EEST) και λήγει την 17 Νοεμβρίου 2025, στις 14:00 (EEST) («Περίοδος Αποδοχής»). Οι κάτοχοι μετοχών της ΑΤΗΕΧ μπορούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση υποβάλλοντας σχετική γραπτή Δήλωση Αποδοχής στον Συμμετέχοντα ή στον Διαμεσολαβητή τους, ο οποίος είναι πιστοποιημένο μέλος του Ελληνικού Συστήματος Άυλων Τίτλων («Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ.» και «Σ.Α.Τ.» αντίστοιχα), στο οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους.

Η ισχύς της Δημόσιας Πρότασης τελεί υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχει προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στην Euronext τουλάχιστον ο ελάχιστος αριθμός μετοχών, ήτοι 38.759.500 Μετοχές της ΑΤΗΕΧ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 67,0% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της ΑΤΗΕΧ των οποίων η άσκηση δεν τελεί υπό αναστολή. Η εν λόγω προϋπόθεση δύναται να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης υπόκειται επίσης στις συνήθεις κανονιστικές εγκρίσεις που σχετίζονται με την αλλαγή ελέγχου της ΑΤΗΕΧ και των θυγατρικών της.

Εάν, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των σχετικών αιρέσεων, επιτευχθεί το οριζόμενο όριο και, κατά το κλείσιμο, η Euronext κατέχει τουλάχιστον 52.065.000 μετοχές της ΑΤΗΕΧ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90,0% των δικαιωμάτων ψήφων της, η Euronext θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς («squeeze-out») υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ») σύμφωνα με το Νόμο. Οι μέτοχοι που δεν θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα αντίστοιχα δικαιώματα εξόδου («sell-out») σύμφωνα με το Νόμο.

Οι Μετοχές του Ανταλλάγματος παρέχουν το δικαίωμα σε μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου, διανομές από διανεμητέα αποθεματικά ή άλλες διανομές που ενδέχεται να πραγματοποιήσει η Euronext μετά την ημερομηνία διακανονισμού της Δημόσιας Πρότασης.

Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και σχέδιο ενσωμάτωσης

Η Euronext αναμένει να επιτύχει σημαντικές συνέργειες από την ενσωμάτωση της ATHEX στις ευρωπαϊκές υποδομές αγοράς της. Στοχεύει σε ετήσιες ταμειακές συνέργειες (run rate) ύψους €12 εκατ. έως το τέλος του 2028, κυρίως μέσω (i) της μετάβασης της ελληνικής αγοράς συναλλαγών στην πλατφόρμα Optiq® και (ii) της εναρμόνισης κεντρικών λειτουργιών. Το κόστος υλοποίησης που σχετίζεται με τις εν λόγω συνέργειες αναμένεται να ανέλθει σε 25 εκατομμύρια Ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει την απόδοση για τους μετόχους της Euronext ήδη από το πρώτο έτος μετά την επίτευξη των συνεργειών.

Η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με τα επενδυτικά κριτήρια της Euronext, με Απόδοση Απασχολούμενου Κεφαλαίου (ROCE) υψηλότερη του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC) εντός της τριετίας έως πενταετίας μετά την εξαγορά. Η προτεινόμενη Δημόσια Πρόταση επιτρέπει στην Euronext να διατηρήσει διαθέσιμη πιστωτική ικανότητα για τη χρηματοδότηση μελλοντικών συμφωνιών διαφοροποίησης και να ενισχύσει τη ρευστότητα της ελεύθερης διασποράς της μετοχής της.

Στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού μοντέλου της Euronext, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΗΕΧ θα προταθεί να ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext N.V., ενώ ένας ανεξάρτητος εκπρόσωπος του ελληνικού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος θα προταθεί να ενταχθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο της Euronext κατά την ετήσια γενική συνέλευση του 2026, αντικαθιστώντας έναν εκ των υφιστάμενων ανεξάρτητων μελών του Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) θα παραμείνει η κύρια εποπτική αρχή για τις ελληνικές αγορές και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στο Κολλέγιο Εποπτών της Euronext, συμμετέχοντας στη συνολική εποπτεία του Ομίλου Euronext.

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Πρότασης

3 Οκτωβρίου 2025: Έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την ΕΚ.

6 Οκτωβρίου 2025: Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής.

17 Νοεμβρίου 2025: Λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

19 Νοεμβρίου 2025: Ανακοίνωση από την Euronext των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.

24 Νοεμβρίου 2025: Υπό την προϋπόθεση (i) ότι έχει νομίμως και εγκύρως προσφερθεί τουλάχιστον ο ελάχιστος αριθμός μετοχών στην Euronext, και (ii) λήψης των συνήθων κανονιστικών εγκρίσεων αλλαγής ελέγχου για την ATHEX και τις θυγατρικές της:

Καταχώριση της μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών στον λογαριασμό αξιών της Euronext στο Σ.Α.Τ.

Παράδοση των μετοχών του ανταλλάγματος στους αποδεχόμενους μετόχους.

Έναρξη εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Μετοχών του Ανταλλάγματος στις Euronext Άμστερνταμ, Euronext Βρυξελλών, Euronext Λισαβόνας και Euronext Παρισιού.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι μέτοχοι της ΑΤΗΕΧ για να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση:

Οι Μέτοχοι οφείλουν να μελετήσουν το Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο έχει εγκριθεί από την ΕΚ και είναι διαθέσιμο μέσω

της ιστοσελίδας της Euronext (www.euronext.com/en/athex-offer). της ιστοσελίδας της ΕΚ (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltia12minou),

της ιστοσελίδας της ΑΤΗΕΧ (www.athexgroup.gr/en/market-data/informative-material),

της ιστοσελίδας της Eurobank (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/diaxeiristis-trapezas-eurobank)

Να μελετήσουν το Έγγραφο Εξαίρεσης που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Euronext (euronext.com/en/athex-offer).

Οι αποδεχόμενοι μέτοχοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. (τράπεζα, χρηματιστηριακή εταιρία, ή επενδυτική εταιρία) μέσω του οποίου κατέχουν τις μετοχές της ΑΤΗΕΧ στο Σ.Α.Τ., εκδηλώνοντας την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Δημόσια Πρόταση.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία (1) Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής.

Από τις 6 Οκτωβρίου 2025 και καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, έντυπα αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Eurobank στην Ελλάδα.

* Δείτε την ανακοίνωση υποβολής της Δημόσιας Πρότασης και το ενημερωτικό αρχείο στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.