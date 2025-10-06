Εθνική Τράπεζα: Αγορά 487.500 ιδίων μετοχών από 25/9 έως 2/10/2025

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 25/09/2025 έως και 02/10/2025 απέκτησε συνολικά 487.500 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €12,2131 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €5.953.891,25.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 9.364.285 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,02% του μετοχικού κεφαλαίου της.