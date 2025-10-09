#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

XA: Στο 66,4% αυξήθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τoν Σεπτέμβριο

Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €118,48 δισ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,32%, σε σχέση με τα επίπεδα του Αυγούστου.

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 19:13

Ανοδικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το μήνα Σεπτέμβριο, με τον Γενικό Δείκτη να παρουσιάζει αύξηση κατά 0,62% σε σχέση με τα επίπεδα του Αυγούστου.

Ειδικότερα, η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου AXIANumbers Σεπτέμβρίου 2025, διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Δημιουργήθηκαν 527 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σε σχέση με 1.420 νέους λογαριασμούς τον Αύγουστο, ενώ οι Συλλογικοί Λογαριασμοί Πελατείας στο σύνολό τους (Μερίδες Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και Μερίδες Ασφαλειών), κατέχουν €4,58 δις (3,86% της συνολικής Αξίας Χαρτοφυλακίου).
  • Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €118,48 δις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,32%, σε σχέση με τα επίπεδα του Αυγούστου (€118,11 δις).
  • Η Αξία Συναλλαγών για τον Σεπτέμβριο 2025 έφτασε τα 045,05 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 0,15% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €5.052,58 εκατ., ενώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 που η αξία συναλλαγών ήταν €2.295,28 εκατ., σημειώθηκε αύξηση 119,80%.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εκροές ύψους €39,06 εκατ. κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εισροές ύψους €39,06 εκατ. τον Σεπτέμβριο (§2.1).
  • Η κατανομή της Αξίας Χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 69,57% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 30,43% για τους Ημεδαπούς.
  • Οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελάτη) για το μήνα Σεπτέμβριο 2025 ήταν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου €20,28 δις, η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου €12,84 δις και η Γερμανία με αξία χαρτοφυλακίου €6,06 δισ.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 66,4% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) τον Σεπτέμβριο 2025 (σε σχέση με το 65,4% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων, πραγματοποίησαν το 33,6% των συναλλαγών (σε σχέση με το 34,6% τον προηγούμενο μήνα).

