#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Trust: Από 17 Οκτωβρίου σε διαπραγμάτευση οι 36.600 νέες μετοχές από το stock option plan

Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.134.267,84 ευρώ διαιρούμενο σε 3.150.744 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) ευρώ η κάθε μία.

Alpha Trust: Από 17 Οκτωβρίου σε διαπραγμάτευση οι 36.600 νέες μετοχές από το stock option plan

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 18:50

Η «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή, 17.10.2025 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 36.600 νέων κοινών ονομαστικών μετα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 13.176,00 €, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 21 άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 3,00 €, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας.05.2025 και του Διοικητικού της Συμβουλίου της 28ης.05.2025.

Το ποσοστό των νέων μετοχών προς εισαγωγή ως προς το σύνολο των ήδη εισηγμένων μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 1,1753%.

Η από 07.10.2025 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας περί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 13.176,00 ευρώ, με την έκδοση 36.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η κάθε μία, καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 10.10.2025 με Κ.Α.Κ. 5590901.

Κατόπιν της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.134.267,84 ευρώ διαιρούμενο σε 3.150.744 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) ευρώ η κάθε μία.

Η ανωτέρω αύξηση, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας στις 07.10.2025, κατ’ εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων, η δε απόφαση αυτή του Δ.Σ. καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 10.10.2025 με Κ.Α.Κ. 5590932 (υπ' αριθ. 3816633/10.10.2025 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ.). Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 15.10.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 36.600 νέων κοινών ονομαστικών μετα ψήφου μετοχών της Εταιρείας.

Οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 17.10.2025.

Επίσης από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 3.150.744 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Alpha Trust: Διάθεση 36.600 μετοχών σε 21 δικαιούχους στο πλαίσιο του stock options

Νέο Ομολογιακό Α/Κ από την Alpha Trust και την CrediaBank

Εκτίναξη κερδών στο εξάμηνο για την Alpha Trust

Οι πωλητές κέρδισαν ξανά τη μάχη στο Χρηματιστήριο

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο