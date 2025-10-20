#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πτώση της μετοχής από τα τρέχοντα επίπεδα βλέπει σε νέα του έκθεση ο διεθνής οίκος, εξ ου και η υποβάθμιση από «equal weight».

ΔΑΑ: Υποβαθμίζει τη σύαταση σε underweight η Morgan Stanley, η τιμή-στόχος

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 09:07

Σε υποβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών προχωρά η Morgan Stanley, σε «underweight» από «equal weight».

Παράλληλα, μειώνει και την τιμή-στόχο στα 9,6 από 10,1 ευρώ. 

Με δεδομένη την άνοδο της τιμής του ΔΑΑ κατά σχεδόν 2% στα 10,34 ευρώ στη συνεδρίαση της Παρασκευής, το περιθώριο είναι αρνητικό, με τον διεθνή οίκο να λογίζει πτώση άνω του 7% από τα τρέχοντα επίπεδα. 

