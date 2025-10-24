Viohalco-Cenergy: Ποια είναι τα περιθώρια κίνησης στα δύο blue chips

Δύο μετοχές στο ΧΑ με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και εξαγωγικό προφίλ είναι ο όμιλος Viohalco και η θυγατρική του Cenergy Holdings.

Η μετοχή του ομίλου Viohalcο βρίσκεται στα 8,24 ευρώ, εν μέσω ανόδου τις τελευταίες συνεδριάσεις, ενώ ο τίτλος της Cenergy Holdings έχει προσεγγίσει τα 14 ευρώ. Οι αποδόσεις των μετοχών είναι 51,5% για τη Viohalcο και 47,5% για τη Cenergy Holdings.

Για τη Viohalcο, στο εξάμηνο οι ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους συνεχίστηκαν παρά το ασταθές περιβάλλον.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14% σε ετήσια βάση αγγίζοντας τα 3,7 δισ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: 3,3 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω υψηλότερων όγκων πωλήσεων και τιμών.

Η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) αυξήθηκε κατά 39% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 378 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: 273 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 102% στα 177 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2024: 87 εκατ. ευρώ).

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.708 εκατ. ευρώ (οικονομικό έτος 2024: 1.513 εκατ. ευρώ), λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για κεφάλαιο κίνησης που στηρίζει την ανάπτυξη των κλάδων. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού/EBITDA διαμορφώθηκε σε 2,4 φορές (από 2,5 φορές στο τέλος του 2024).

Για τη Cenergy Holdings, oι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, με βελτιωμένα περιθώρια κέρδους και στους δύο τομείς. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 43% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024 και ανήλθε σε 171 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 95 εκατ. ευρώ (+69% σε ετήσια βάση).

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διατηρήθηκε πάνω από τα 3,3 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το οικονομικό έτος 2025 εκτιμάται πλέον ότι θα ανέλθει μεταξύ 310 και 340 εκατ. ευρώ (από 300-330 εκατ. ευρώ όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στο έτος).

Η τεχνική διάσταση στις δύο μετοχές

Η τεχνική εικόνα για τους δύο τίτλους είναι ιδιαίτερη. Οι δύο μετοχές στα ημερήσια διαγράμματα σχεδόν βρίσκονται στα υψηλά έτους και στα εβδομαδιαία δείχνουν πολύ «δυνατές».

Για τον τίτλο της Viohalcο, η ημερήσια τάση είναι ανοδική, με τη μετοχή να έχει διορθώσει έως τα 7,32 ευρώ και πλέον έχει επιστρέψει ανοδικά. Η μεσοπρόθεσμη αντίσταση είναι τα 10 ευρώ και έπειτα η περιοχή των 11,50 ευρώ. Η στήριξη για τη μετοχή, ο ΕΚΜΟ 55 εβδομάδων, είναι στα 7,20 ευρώ και κρίνει τη μεσοπρόθεσμη τάση.

To διάγραμμα της Viohalcο

Για τη μετοχή της Cenergy Holdings, η εικόνα είναι ακόμα καλύτερη, καθώς η τιμή της μετοχής βρίσκει στήριξη στον ΕΚΜΟ 20 ημερών. Η ημερήσια τάση είναι ανοδική, με pivot point τα 11,63 ευρώ. Στήριξη στην τρέχουσα συγκυρία τα 12,99 ευρώ. O απώτερος τεχνικός στόχος για τη μετοχή είναι τα 18 ευρώ.

To διάγραμμα της Cenergy

* Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.