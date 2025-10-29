Eurobank Equities: Γιατί πιέστηκε ο ΟΠΑΠ, τέσσερα κρίσιμα στοιχεία

Οι μετοχές του ΟΠΑΠ υποχώρησαν περίπου 15% από το υψηλότερο έως το χαμηλότερο σημείο, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Allwyn, πριν ανακάμψουν εν μέρει καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να επεξεργάζονται τη συμφωνία, ενώ η πρόθεση εξαγοράς σε μετρητά με €19,04 ανά μετοχή παρέχει επίσης τεχνική στήριξη, σημειώνει η Eurobank Equities σε ανάλυσή της για τη μετοχή του Οργανισμού.

Η χρηματιστηριακή δίνει τιμή-στόχο τα 19,3 ευρώ και σύσταση «hold».

Η υποχώρηση αποδίδεται σε μια αλλαγή στη βάση μετόχων (καθώς το επενδυτικό στόρι μετατοπίζεται από την απόδοση -μέρισμα κ.λπ.- στην ανάπτυξη), παράλληλα με ανησυχίες για την εταιρική διακυβέρνηση (κυρίως αναφορικά με τις προνομιούχες μετοχές που δίνουν στην KKCG το 85% των δικαιωμάτων ψήφου) και ερωτήματα αποτίμησης γύρω από τα μη-ΟΠAΠ περιουσιακά στοιχεία.

Η ανάπτυξη είναι θετικό στοιχείο, αλλά αυτό που τελικά έχει σημασία είναι η τιμή που πληρώνεται για αυτή την ανάπτυξη, και ακριβώς αυτό επιχειρούμε να αναλύσουμε σε αυτή την έκθεση, γράφει η Eurobank Equities.

Ενώ η συγχώνευση δημιουργεί μια παγκόσμια πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών με κλίμακα, ορισμένες πτυχές απαιτούν ισορροπημένη αξιολόγηση:

1) Η ικανότητα δημιουργίας Free Cash Flow (FCF) των μη-ΟΠAΠ περιουσιακών στοιχείων φαίνεται ευμετάβλητη και, βραχυπρόθεσμα, θα επηρεαστεί από επενδύσεις σε κεφάλαιο, άδειες, έκτακτα κόστη και δαπάνες M&A.

2) Τα earn-outs που σχετίζονται κυρίως με την PrizePicks (έως $1 δισ. μέχρι το 2029) αντιπροσωπεύουν επιπρόσθετες δυνητικές αξιώσεις μετοχικού κεφαλαίου και ενδέχεται να μειώσουν περαιτέρω τη ροή μετρητών.

3) Σημαντικό μέρος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Allwyn προέρχεται από το 36,8% συμμετοχή της στην Betano (και τα σχετικά μερίσματα που λαμβάνονται). Μετά την πώλησή της από τον ΟΠAΠ πριν από μερικά χρόνια, η επιχείρηση επανεισάγεται ουσιαστικά σε πολύ υψηλότερη αποτίμηση, η οποία αιτιολογείται από την εκρηκτική ανάπτυξη που ακολούθησε.

4) Συνολικά, ο ενδεικτικός πολλαπλασιαστής για τα μη-ΟΠAΠ περιουσιακά στοιχεία της Allwyn (>12x προσαρμοσμένο EV/EBITDA, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας) αντικατοπτρίζει κορυφαίους ομοειδείς, αφήνοντας μικρό περιθώριο για αποκλίσεις στην εκτέλεση.

Συνεπώς, ενώ ο συνδυασμός προσθέτει διαφοροποίηση και ανάπτυξη, η σχέση ρίσκου-αμοιβής για τους μικρομετόχους του ΟΠAΠ φαίνεται πιο πολύπλοκη καθώς ο όμιλος μεταβαίνει από μια πλούσια σε μετρητά εγχώρια εταιρεία σε μια σύνθετη, περισσότερο μοχλευμένη δομή, όπου η ορατότητα των ταμειακών ροών θα χρειαστεί χρόνο για να επανακτηθεί.

Μόλις τα έγγραφα της συγχώνευσης και οι γνώμες δικαιοσύνης ολοκληρωθούν και εγκριθούν, οι μέτοχοι θα ψηφίσουν το θέμα στα τέλη Δεκεμβρίου/αρχές Ιανουαρίου. Οι μέτοχοι που αντιτίθενται διατηρούν το δικαίωμα εξόδου με μετρητά στα €19,04, αν και η συμφωνία θα προχωρήσει μόνο αν λιγότερο από το 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠAΠ επιλέξει μετρητά -ένα όριο που, κατά την άποψή μας, θα μπορούσε να επιτρέψει κάποια πρακτική ευελιξία, αν χρειαστεί.

Εάν προσφερθούν τίτλοι πάνω από αυτό το όριο, η συναλλαγή θα ματαιωθεί, κανένα μετρητό δεν θα καταβληθεί και το στόρι θα επανέλθει στην προηγούμενη μορφή του, αν και με λιγότερο αρμονική ευθυγράμμιση μεταξύ του κύριου μετόχου και των μικρομετόχων, υποδηλώνοντας πιθανό υψηλότερο Equity Risk Premium (ERP) για τη μετοχή σε σχέση με πριν.

Στο πλαίσιο αυτό, βραχυπρόθεσμα βλέπουμε τις μετοχές σε μεγάλο βαθμό αποδεσμευμένες κινδύνου στα τρέχοντα επίπεδα, καθώς η έξοδος με μετρητά των €19,04 και η επερχόμενη διανομή μερίσματος €0,50 (ex-div 3 Νοεμβρίου) παρέχουν ουσιαστική προστασία από την πτώση μέχρι την ψηφοφορία.

Παρ' όλα αυτά, δεδομένου του μεγάλου χρόνου μέχρι τη Γενική Συνέλευση, βλέπουμε περιθώριο οι μετοχές να ανεβούν ή να υποτιμηθούν ανάλογα με το πώς θα αξιολογηθεί η συμφωνία, το κλίμα της αγοράς και οι δυναμικές περιστροφής των επενδυτών.

Ενώ η αφήγηση της ανάπτυξης αναμένεται να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον, ειδικά εκείνων που επικεντρώνονται σε αναδυόμενες αγορές, η προτεινόμενη συγχώνευση εισάγει επίσης μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στην αξιολόγηση της υποκείμενης δημιουργίας FCF, δεδομένης της περιορισμένης ορατότητας γύρω από τα contingent earn-outs και τις επιπτώσεις της ολοκλήρωσης.

Κατά την άποψή μας, αυτοί οι παράγοντες ενδέχεται να δικαιολογούν κάποιο υψηλότερο premium κινδύνου για τον συνδυασμένο φορέα σε σύγκριση με τον αυτόνομο ΟΠAΠ. Ως αποτέλεσμα, η τελική αποτίμηση του συγχωνευμένου φορέα από την αγορά θα εξαρτηθεί από την αντίληψη των επενδυτών για τα οφέλη κλίμακας έναντι του βραχυπρόθεσμου κινδύνου.

Η τιμή-στόχος μας παραμένει βασισμένη στον αυτόνομο ΟΠAΠ μέχρι να υπάρξει σαφήνεια σχετικά με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, καταλήγει η ανάλυση.