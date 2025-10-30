Ποιες εισηγμένες ευνοούνται από την άνοδο των ακινήτων

Η άνοδος των τιμών των ακινήτων που παρατηρείται κατά τα τελευταία χρόνια στην εγχώρια αγορά λειτουργεί θετικά όχι μόνο για τις εισηγμένες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της κτηματαγοράς (ΑΕΕΑΠ, real estate) αλλά και για πολλές από εκείνες τις εταιρείες που επιζητούν τουλάχιστον έναν από τους τρεις παρακάτω στόχους:

α) Να αναχρηματοδοτήσουν τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις, βελτιώνοντας τη ρευστότητά τους και περικόπτοντας το κόστος χρηματοδότησής τους.

β) Να αντλήσουν «ζεστό χρήμα» για αναπτυξιακούς σκοπούς.

γ) Να «κλειδώσουν» επενδυτικά κέρδη.

Ξεκινώντας από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κτηματαγοράς διακρίνουμε εύκολα τις ανατιμήσεις που παρατηρούνται κάθε χρόνο στις «εύλογες αξίες» των ακινήτων τους, ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι οι όποιες πωλήσεις ακινήτων γίνονται, πραγματοποιούνται σε επίπεδα τιμών που είτε υπερβαίνουν τις λογιστικές τους αξίες, είτε τις προσεγγίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Πηγαίνοντας τώρα στις εταιρείες άλλων κλάδων, η AS Company ήδη ρευστοποίησε (με κέρδη τα οποία θα εμφανιστούν στο δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς) τμήμα των επενδυτικών της ακινήτων, ενώ προτίθεται να πράξει μελλοντικά το ίδιο και για τα υπόλοιπα επενδυτικά της ακίνητα και πάλι με σκοπό την καταγραφή κερδών.

Η European Innovation Solutions (πρώην Ευρωσύμβουλοι) ολοκλήρωσε την πώληση του ακινήτου της στη Θεσσαλονίκη προς 5,9 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας έτσι το θετικό καθαρό της ταμείο στα επτά εκατ. ευρώ (θα προχωρήσει άμεσα σε επιστροφή κεφαλαίου, το 2026 θα διανείμει μέρισμα και επιπλέον θα διερευνήσει το ενδεχόμενο εξαγορών άλλων επιχειρήσεων).

Η Unibios μέσω της μερικής (σε δύο φάσεις, αρχικά το 2023 και στη συνέχεια φέτος) πώλησης του ακινήτου της στη Μαγνησία περιόρισε δραστικά το δανεισμό της (και το κόστος χρηματοδότησής της) ενώ παράλληλα χρηματοδότησε εξαγορά εταιρείας στη Γαλλία.

Η Europa Holdings εξετάζει το ενδεχόμενο ρευστοποίησης κάποιων επιπλέον ακινήτων της (ήδη έχει προχωρήσει σε σχετικές κινήσεις μέσα στο πρώτο μισό της φετινής χρονιάς), όχι επειδή αντιμετωπίζει ζητήματα ρευστότητας, αλλά προκειμένου να χρηματοδοτήσει άλλες επενδυτικές της δραστηριότητες (πχ στον ασφαλιστικό κλάδο).

Η Ικτίνος Μάρμαρα διαθέτει θυγατρική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ, ενώ παράλληλα διαπραγματεύεται την πώληση του τουριστικού ακινήτου που διαθέτει στο νομό Λασιθίου με στόχο τη δραστική μείωση των δανειακών της υποχρεώσεων.

Η Interwood-Ξυλεμπορία ανακοίνωσε τη σύναψη κοινού πενταετούς ομολογιακού δανείου (χωρίς εξασφαλίσεις, επιτόκιο Euribor+1%) που καλύφθηκε από τους βασικούς της μετόχους για σκοπούς άντλησης κεφαλαίου κίνησης. Η διοίκηση της εισηγμένης προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως «όπλο» την πώληση μη λειτουργικής ακίνητης περιουσίας της, προκειμένου να μειώσει το δανεισμό της και να προχωρήσει σε αναχρηματοδότηση που θα περιλαμβάνει επιμήκυνση υποχρεώσεων και συρρίκνωση επιτοκίων.

Τα Σωληνουργεία Τζιρακιάν στην προσπάθειά τους να αναχρηματοδοτήσουν τις υποχρεώσεις τους αφ’ ενός εξετάζουν το σενάριο πώλησης ακινήτου τους και αφ’ ετέρου διερευνούν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης του όλου ζητήματος.

Ήδη εταιρείες όπως οι Μύλοι Σαραντόπουλου και η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου έχουν προχωρήσει σε πωλήσεις ακινήτων προς τους βασικούς τους μετόχους, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς τους.

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται κατά τα τελευταία χρόνια η διαδικασία πώλησης ακινήτων της Λεβεντέρης, σε μια προσπάθειά της διοίκησης να περιορίσει τα δανειακά ανοίγματα της εταιρείας (κυρίως αυτά αφορούν υποχρεώσεις προς τους βασικούς της μετόχους).

Η Μπήτρος Συμμετοχών θα προχωρήσει σε πώληση ακινήτων της προκειμένου να μειώσει δραστικά το δανεισμό της, τόσο κατά το ύψος των χρημάτων που θα εισπραχθούν, όσο και μέσα από το προβλεπόμενο «κούρεμα» που προβλέπει η συμφωνία αναδιάρθρωσης που έχει εγκριθεί δικαστικά.