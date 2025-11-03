#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Metlen: Νέες αγορές μετοχών από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο

Ο CEO της εισηγμένης απέκτησε ακόμη 15.000 τίτλους στα 44,1 ευρώ, με τις συνολικές αγορές στη Metlen να υπερβαίνουν πλέον τα 5,2 εκατ. ευρώ στις τελευταίες συνεδριάσεις.

Metlen: Νέες αγορές μετοχών από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 11:57

Σε νέες αγορές μετοχών της Metlen προχώρησε την Παρασκευή ο CEO Ευάγγελος Μυτιληναίος

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε 15.000 μετοχές μέσω της συνδεδεμένης Melvet Investments

Οι νέες αγορές πραγματοποιήθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 44,1077 ευρώ ενώ το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανέρχεται στα 612.615 ευρώ

Σημειώνεται ότι στις τελευταίες συνεδριάσεις πριν την Παρασκευή ο κ. Μυτιληναίος είχε αποκτήσει συνολικά μετοχές ύψους 4,6 εκατ. ευρώ, με το νέο σύνολο των αγορών να υπερβαίνει πλέον τα 5,2 εκατ. ευρώ.   

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέες δουλειές στα Βαλκάνια σε ΑΠΕ και μπαταρίες ανοίγει η Metlen

Morgan Stanley: «Υπεραπόδοση» για τη Metlen με τιμή-στόχο €66

Μυτιληναίος: Το υψηλό ενεργειακό κόστος απειλεί τον κλάδο του αλουμινίου

Helleniq Energy: Πέρασαν τα πακέτα του placement στα 7,55 ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο