Τρίτη συνεχόμενη ημέρα με αγορές μετοχών της Metlen από τον επιχειρηματία. Απέκτησε 30.390 τίτλους έναντι περίπου 1,29 εκατ. ευρώ.

Νέες αγορές Metlen από Μυτιληναίο, διέθεσε 4,62 εκατ. σε τρεις ημέρες

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 12:25

Την αγορά επιπλέον 30.390 μετοχών με μέση τιμή τα 42,88 ευρώ ανακοίνωσε στις αρχές ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. Το κόστος διαμορφώνεται στο 1,29 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες έγινε γνωστό ότι ο επιχειρηματίας αγόρασε μετοχές αξίας άνω του 1,22 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα είχε αποκτήσει 30.000 μετοχές στην τιμή των 40,8977 ευρώ. Οι συναλλαγές έγιναν στο LSE στις 28 Οκτωβρίου.

Τέλος, τη Δευτέρα είχε αγοράσει ακόμη 50.000 μετοχές της εταιρείας, έναντι 2,11 εκατ. ευρώ.

Η αξία του συνόλου των παραπάνω αγορών μετοχών της Metlen φτάνει τα 4,62 εκατ. ευρώ.

 

 

