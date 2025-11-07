#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΧΑ: Διαγράφονται οι μετοχές της Κτήμα Λαζαρίδη

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του ΧΑ από την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025.

ΧΑ: Διαγράφονται οι μετοχές της Κτήμα Λαζαρίδη

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 19:27

Σε συνέχεια της από 06.11.2025 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας “ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.”, οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του από την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025.

