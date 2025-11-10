#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
XA: Στο 63,7% μειώθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τoν Οκτώβριο

Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €116,65 δισ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,55%, σε σχέση με τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου.

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 22:42

XA: Στο 63,7% μειώθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τoν Οκτώβριο

Καθοδικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το μήνα Οκτώβριο, με τον Γενικό Δείκτη να παρουσιάζει μείωση κατά 1,92% σε σχέση με τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου AXIANumbers Οκτωβρίου 2025, διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Δημιουργήθηκαν 885 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σε σχέση με 3.527 νέους λογαριασμούς τον Σεπτέμβριο, ενώ οι Συλλογικοί Λογαριασμοί Πελατείας στο σύνολό τους (Μερίδες Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και Μερίδες Ασφαλειών), κατέχουν €4,43 δις (3,80% της συνολικής Αξίας Χαρτοφυλακίου - §3.1).
  • Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €116,65 δις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,55%, σε σχέση με τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου (€118,48 δις).
  • Η Αξία Συναλλαγών για τον Οκτώβριο 2025 έφτασε τα 523,13 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 9,48% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €5.045,05 εκατ., ενώ σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 που η αξία συναλλαγών ήταν €3.601,33 εκατ., σημειώθηκε αύξηση 53,36%.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εκροές ύψους €207,72 εκατ. κατά το μήνα Οκτώβριο 2025, σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εισροές ύψους €207,72 εκατ. τον Οκτώβριο (§2.1).
  • Η κατανομή της Αξίας Χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 69,36% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 30,64% για τους Ημεδαπούς (§3.1).
  • Οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελάτη) για το μήνα Οκτώβριο 2025 ήταν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου €20,54 δις, η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου €11,57 δις και η Γερμανία με αξία χαρτοφυλακίου €6,15 δις (§3.5.1).
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 63,7% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) τον Οκτώβριο 2025 (σε σχέση με το 66,4% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων, πραγματοποίησαν το 36,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 33,6% τον προηγούμενο μήνα) (§2.1).

