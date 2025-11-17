#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Οκτώβριο

Πρώτη τερμάτισε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ τόσο στην κατάταξη των χρηματιστηριακών στις συναλλαγές του Οκτωβρίου όσο και στο 10μηνο.

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 21:21

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Οκτώβριο κατέλαβε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, με ποσοστό 22,25%.

Την τριάδα συμπληρώνουν η Eurobank Equities (16,65%) και η Euroxx Χρηματιστηριακή (14,17%).

Ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (8,17%), Alpha Finance (7,86%), Optima Bank (5,99%) και BofA Securities (5,31%).

Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι UBS Europe (5,10%), Citigroup Global (4,23%), και Λεων Δεπολας Χρηματιστηριακή (2,17%).

Αντίστοιχα, στο 10μηνο του 2025, πρώτη είναι η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 23,59%, δεύτερη ακολουθεί η Eurobank Equities με ποσοστό 17% και τρίτη η Euroxx Χρηματιστηριακή με 12,26%.

Τέλος ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (8,29%), Alpha Finance (8,21%), UBS Europe (6,32%), Optima Bank (5,61%), BofA Securities (4,28%), Citigroup Global Markets Europe (3,39%) και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (2,79%).

*Αναλυτικοί πίνακες με την κατάταξη των ΑΧΕ τον Οκτώβριο και στο 10μηνο του 2025, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

