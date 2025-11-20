#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Νέες αγορές Metlen από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο την Τετάρτη

Νέες αγορές Metlen από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο την Τετάρτη

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 14:42

Σε νέες αγορές μετοχών της Metlen προχώρησε εχθές, Τετάρτη, μέσω του London Stock Exchange, ο πρόεδρος της εισηγμένης, Ευάγγελος Μυτιληναίος. 

Ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε 1.200 μετοχές στην τιμή των 40,8583 ευρώ, με το κόστος της συναλλαγής να υπερβαίνει τις 49.000 ευρώ.

Η μετοχή ενισχύεται σήμερα κατά 0,2% στα 42,28 ευρώ. 

