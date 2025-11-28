ΧΑ: Οι 42 εισηγμένες που θα συμμετάσχουν στο Roadshow του Λονδίνου

Η Morgan Stanley, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, διοργανώνει το 4ο Greek Investment Conference στις 1-2 Δεκεμβρίου 2025, στο συνεδριακό κέντρο της Morgan Stanley στο Λονδίνο.

Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει 42 κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, προσφέροντας σε επενδυτές και λοιπούς ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με ανώτατα στελέχη τους και να γνωρίσουν το δυναμικά εξελισσόμενο επενδυτικό τοπίο της Ελλάδας.

Το φετινό συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Alpha Finance, Eurobank Equities, NBG Securities και Piraeus Securities.

Το διήμερο πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου περιλαμβάνει μια σειρά από θεματικές που αντικατοπτρίζουν την ενισχυμένη διεθνή προβολή και τη δυναμική πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Στρογγυλό τραπέζι για επενδυτές με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (κατόπιν πρόσκλησης)

(κατόπιν πρόσκλησης) Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Clare Woodman , CEO Morgan Stanley & Co. International Plc και Head of EMEA, Latin America & Canada, Morgan Stanley

, CEO Morgan Stanley & Co. International Plc και Head of EMEA, Latin America & Canada, Morgan Stanley Συζήτηση σε πάνελ με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη (Νέα) Παγκόσμια Τάξη» με τη συμμετοχή των Ν. Σταθόπουλου (BC Partners), Μ. Ρήγα (Energean) και Ε. Μυτιληναίου (METLEN Energy and Metals)

(BC Partners), (Energean) και (METLEN Energy and Metals) Συζήτηση σε πάνελ με τους CEOs των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών

Συζήτηση για την Ενεργειακή Ασφάλεια με τη συμμετοχή των κ.κ. Α. Σιάμισιη (HELLENiQ ENERGY), Μ. Μανουσάκη (IPTO) και Π. Τζαννετάκη (Motor Oil Hellas)

(HELLENiQ ENERGY), (IPTO) και (Motor Oil Hellas) Fireside chat με τον Γιώργο Στάσση (ΔΕΗ), υπό τον συντονισμό της Yawen Chen (Thomson Reuters)

(ΔΕΗ), υπό τον συντονισμό της Yawen Chen (Thomson Reuters) Breakfast επενδυτών με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη (κατόπιν πρόσκλησης)

(κατόπιν πρόσκλησης) Fireside chat μεταξύ του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη και του CEO της Euronext Stéphane Boujnah

Συζήτηση σε πάνελ με θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας την Κλίμακα και την Καινοτομία στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα», με τη συμμετοχή της Χ. Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ) και της Ε. Βρεττού (CrediaBank) υπό τον συντονισμό του Γ. Κοντόπουλου , CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών

(ΤτΕ) και της (CrediaBank) υπό τον συντονισμό του , CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Συζήτηση σε πάνελ με θέμα «Επενδύοντας στην Ελλάδα» με τη συμμετοχή των συμβούλων του Πρωθυπουργού Μ. Αργυρού και Δ. Πολίτη