Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο ενημερωτικό της Τράπεζας Πειραιώς

Το ενημερωτικό αφορά την αρχική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 17:40

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1072η/28.11.2025 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την αρχική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

