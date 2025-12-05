Νέες αγορές μετοχών ΟΠΑΠ από την Allwyn

Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 4 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 4 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 230.374 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,0798 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 4.165.115,85 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται από την Εταιρεία, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.