Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Νοέμβριο

Πρώτη τερμάτισε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ τόσο στην κατάταξη των χρηματιστηριακών στις συναλλαγές του Νοεμβρίου όσο και στο 11μηνο.

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 22:42

Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Νοέμβριο

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Νοέμβριο κατέλαβε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, με ποσοστό 24,85%.

Την τριάδα συμπληρώνουν η Eurobank Equities (17,66%) και η Euroxx Χρηματιστηριακή (13,31%).

Ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (8,16%), Alpha Finance (7,83%), UBS Europe (6,49%), και η Optima Bank (5,18%)

Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι BofA Securities (4,84%), Citigroup Global (2,89%), και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (1,95%).

Αντίστοιχα, στο 11μηνο του 2025, πρώτη είναι η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 23,72%, δεύτερη ακολουθεί η Eurobank Equities με ποσοστό 17,06% και τρίτη η Euroxx Χρηματιστηριακή με 12,37%.

Τέλος ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (8,28%), Alpha Finance (8,17%), UBS Europe (6,33%), Optima Bank (5,57%), BofA Securities (4,33%), Citigroup Global Markets Europe (3,34%) και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (2,7%).

*Αναλυτικοί πίνακες με την κατάταξη των ΑΧΕ τον Νοέμβριο και στο 11μηνο του 2025, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

