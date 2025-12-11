Metlen: Αγόρασε 3.000 μετοχές την Τρίτη ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε 3.000 μετοχές της εισηγμένης στο London Stock Exchange στην τιμή των 40,8042 ευρώ, με το συνολικό ύψος της συναλλαγής να κινείται στα 122.412 ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 11:20

Σε νέες αγορές μετοχών Metlen προχώρησε ο πρόεδρος της εισηγμένης, Ευάγγελος Μυτιληναίος την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου. 

Ειδικότερα, ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε 3.000 μετοχές της εισηγμένης στο London Stock Exchange στην τιμή των 40,8042 ευρώ. 

Το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανήλθε στα 122.412 ευρώ.

