Νέες αγορές μετοχών της Metlen από τον Ευ. Μυτιληναίο

Ο επιχειρηματίας απέκτησε 10.000 τίτλους με τη μέση τιμή των αγορών στα 41,32 ευρώ. Οι συναλλαγές έγιναν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 11:45

Νέες αγορές μετοχών της Metlen έγιναν από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο στις 10 Δεκεμβρίου

Ο επιχειρηματίας απέκτησε 10.000 τίτλους με τη μέση τιμή των αγορών στα 41,32 ευρώ. Οι συναλλαγές έγιναν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

