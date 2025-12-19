#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αγορά 100.000 μετοχών Intralot από τον Σωκράτη Κόκκαλη

Στις 18.12.2025, η INTRACOM HOLDINGS, που σχετίζεται με τον Πρόεδρο της INTRALOT Σωκράτη Π. Κόκκαλη, αγόρασε 100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της INTRALOT με δικαίωμα ψήφου, συνολικής αξίας 103.509,88 ευρώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Αγορά 100.000 μετοχών Intralot από τον Σωκράτη Κόκκαλη

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 10:54

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (δ.τ. «INTRALOT») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS»), νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη την 18.12.2025 στην αγορά 100.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €103.509,88.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Intralot: Νέες αγορές μετοχών από Σωκράτη Κόκκαλη

Intralot: Αγορά 3,17 εκατ. μετοχών από τον Soohyung Kim

Αγόρασε 300.000 μετοχές Intralot ο Σωκράτης Κόκκαλης

Intralot: Η Fitch αναθεώρησε τις προοπτικές σε αρνητικές, στο B+ το rating

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο