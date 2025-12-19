#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Titan: Ερχεται re-rating, εκτιμά η Pantelakis, η νέα τιμή-στόχος

Περιθώριο ανόδου περίπου 20% από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής βλέπει η χρηματιστηριακή. Αδικαιολόγητο το discount. «Δύναμη πυρός» 1 δισ. ευρώ για νέες εξαγορές.

Titan: Ερχεται re-rating, εκτιμά η Pantelakis, η νέα τιμή-στόχος

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 14:56

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Titan, στα 59 από 51,5 ευρώ δίνει η Pantelakis Securities, με σύσταση overweight για τη μετοχή, καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται στο 20% περίπου. 

Οπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, στο Investor Day η εισηγμένη αποκάλυψε τους μεσοπρόθεσμους στόχους της, βάζοντας τον πήχη σε όρους πωλήσεων στα 4 δισ. ευρώ και σε όρους EBITDA στο 1 δισ. ευρώ ως το 2029. 

Η Pantelakis εκτιμά ότι τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας θα καταγράψουν μέση ετήσια άνοδο 8% ως το 2029, σημειώνοντας ότι έχει και «δύναμη πυρός» περίπου 1 δισ. ευρώ, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξαγορές. 

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι υπάρχει σημαντική προοπτική re-rating της μετοχής, με στήριξη από την ισχυρή οργανική ανάπτυξη, τις ενδεχόμενες εξαγορές και την ελκυστική αποτίμηση. 

Ειδικότερα, σημειώνει ότι διαπραγματεύεται με αδικαιολόγητο discount 37% και 51% έναντι των ευρωπαίων και αμερικανών ομολόγων της, αντίστοιχα. Ακόμη και στην τιμή-στόχο των 59 ευρώ, το discount διατηρείται σε σημαντικά αλλά λογικά επίπεδα, επισημαίνει. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Titan: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη «Λίστα Α» του CDP για το 2025

Εξαγόρασε την τουρκική Tracim Cement έναντι $190 εκατ. η Titan

Eurobank Equities: Τιμή-στόχος τα €6,2 για τη Real Consulting

Titan: Κατασκευαστικές λύσεις για την αναπτυσσόμενη αγορά των data centers

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο