Titan: Ερχεται re-rating, εκτιμά η Pantelakis, η νέα τιμή-στόχος

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Titan, στα 59 από 51,5 ευρώ δίνει η Pantelakis Securities, με σύσταση overweight για τη μετοχή, καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται στο 20% περίπου.

Οπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, στο Investor Day η εισηγμένη αποκάλυψε τους μεσοπρόθεσμους στόχους της, βάζοντας τον πήχη σε όρους πωλήσεων στα 4 δισ. ευρώ και σε όρους EBITDA στο 1 δισ. ευρώ ως το 2029.

Η Pantelakis εκτιμά ότι τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας θα καταγράψουν μέση ετήσια άνοδο 8% ως το 2029, σημειώνοντας ότι έχει και «δύναμη πυρός» περίπου 1 δισ. ευρώ, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξαγορές.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι υπάρχει σημαντική προοπτική re-rating της μετοχής, με στήριξη από την ισχυρή οργανική ανάπτυξη, τις ενδεχόμενες εξαγορές και την ελκυστική αποτίμηση.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι διαπραγματεύεται με αδικαιολόγητο discount 37% και 51% έναντι των ευρωπαίων και αμερικανών ομολόγων της, αντίστοιχα. Ακόμη και στην τιμή-στόχο των 59 ευρώ, το discount διατηρείται σε σημαντικά αλλά λογικά επίπεδα, επισημαίνει.