Μεγάλου: Επισφραγίζεται ο κύκλος μετασχηματισμού της Πειραιώς

To Xρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της Τράπεζας Πειραιώς με αφορμή την ολοκλήρωση απορρόφησης της Πειραιώς Financial Holdings από την Τράπεζα Πειραιώς και την έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων αυτής στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

«Με περισσότερο από έναν αιώνα παρουσίας, η Tράπεζα Πειραιώς αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα σταθερότητας και αξιοπιστίας. Η ιστορική της πορεία είναι ταυτόσημη με τις μεταβολές της ελληνικής οικονομίας, μέσα από τις οποίες έχει αποδείξει αντοχή, συνέπεια και ικανότητα προσαρμογής. Η δέσμευσή της στη διαφάνεια, στη συνετή διαχείριση κινδύνων και στην ενίσχυση της ρευστότητας του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενισχύει την εμπιστοσύνη επενδυτών, συνεργατών και κοινωνίας.

Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει όχι μόνο την ιστορική πορεία της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και τη δέσμευσή της στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Αποτελεί επιβεβαίωση της διαχρονικής αξιοπιστίας, της θεσμικής συνέπειας και του ηγετικού της ρόλου, καθώς και της σταθερής συμβολής της στην ελληνική κεφαλαιαγορά και στην εμπιστοσύνη των επενδυτών» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιάννος Κοντόπουλος.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Πειραιώς. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Piraeus Financial Holdings από την Τράπεζα, επισφραγίζεται ένας κύκλος ευρέος μετασχηματισμού και ανοίγει μια νέα περίοδος ισχυρής, ενοποιημένης παρουσίας.

Η Πειραιώς είναι σήμερα μια τράπεζα με υγιή ισολογισμό, ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ικανοποιητική κερδοφορία και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό. Η νέα ενοποιημένη εταιρική δομή ενισχύει την αποτελεσματικότητα, τη διακυβέρνηση και τη διαφάνεια, συμβάλλοντας στη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων για σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Με εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, συνεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά την επιχειρηματικότητα, τα νοικοκυριά και τις επενδύσεις, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας και την κοινωνία».

Τέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου υπογράμμισε: «Σημαντική ημέρα σήμερα όχι μόνον για την Τράπεζα Πειραιώς αλλά και για το τραπεζικό σύστημα. Η εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού που συνέβαλε ουσιαστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αποτέλεσε ένα στρατηγικό βήμα θωράκισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Μέσα από τέτοιες κινήσεις, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα απέδειξε ότι μπορεί να αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα τις προκλήσεις του παρελθόντος και να δημιουργεί στέρεες βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Μεγάλου, τη διοίκηση και τα στελέχη της τράπεζας, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για τη συνέπεια και την υπευθυνότητα με την οποία υλοποιήθηκε αυτή η σύνθετη διαδικασία. Με θεσμική εγρήγορση και προσήλωση στο στόχο για μία ισχυρή κεφαλαιαγορά, στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν την επιχειρηματικότητα και συμβάλλουν στη σταθερότητα και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».