Τρεις δημοπρασίες ομολόγων από ΟΔΔΗΧ το πρώτο εξάμηνο

Με τρεις δημοπρασίες (νέα έκδοση ή επανέκδοση) ομολόγων θα ξεκινήσει τη χρονιά ο ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:
11 Φεβρουαρίου 2026: Δημοπρασία ΟΕΔ, Επανέκδοση
15 Απριλίου 2026: Δημοπρασία ΟΕΔ, Επανέκδοση
17 Ιουνίου 2026: Δημοπρασία ΟΕΔ, Επανέκδοση
Το ανωτέρω πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2026, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων.
Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική απόφασή του αναφορικά με (i) τη διενέργεια της προγραμματισμένης δημοπρασίας (ii) το ISIN των εκδόσεων ΟΕΔ που θα δημοπρατηθούν και (iii) το ύψος των δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία εκάστης δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πληροφόρηση από την ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.