#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για τη Δημόσια Πρόταση στην Ακρίτας

Παράλληλα επεκτείνεται η άδεια λειτουργίας της Vigor.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για τη Δημόσια Πρόταση στην Ακρίτας

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 18:42

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1076η/22.12.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου της εταιρείας «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.», για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

• Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «VIGOR FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» προκειμένου να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, για λογαριασμό πελατών, σύμφωνα με το σημείο 4 του τμήματος Α του Παραρτήματος Ι και το άρθρο 6 παρ.2 του ν. 4514/2018, επί των χρηματοπιστωτικών μέσων 1,2,3,4,5,6,11 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνέδριο με θέμα τις μεταρρυθμίσεις στην Κεφαλαιαγορά από τον ΣΑΕΕ

Μιχάλης Φέκκας: Από τον «απλό καταθέτη» στον «ενεργό πολίτη-επενδυτή»

Αγορά ιδίων μετοχών αξίας 5,25 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Φιλοξένησε το συνέδριο Mediterranean Partnership of Securities Regulators

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο