ΟΠΑΠ: Αγορές μετοχών ύψους 4 εκατ. ευρώ από Allwyn τη Δευτέρα

Την 22η Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 219.449 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας σε μέση τιμή 18,4698 ευρώ ανά μετοχή.

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 10:46

Η ΟΠΑΠ ανακοίνωσε  ότι την 22 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 22 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 219.449 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,4698 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 4.053.179,14 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

