«Τσίμπησε» η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 500 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με τον ΟΔΔΗΧ να αντλεί ποσόν 500 εκατ. ευρώ.

Το επιτόκιο της έκδοσης αυξήθηκε στο 2,01% έναντι 1,78% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Για την έκδοση υποβληθηκαν προσφορές άνω των 700 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη κάλυψης να κινείται στο 1,8% (1,84 στην προηγούμενη δημοπρασία).

Η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,01%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 718 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,80 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.