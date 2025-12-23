«Τσίμπησε» η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 500 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με τον ΟΔΔΗΧ να αντλεί ποσόν 500 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο της έκδοσης αυξήθηκε στο 2,01% έναντι 1,78% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.
Για την έκδοση υποβληθηκαν προσφορές άνω των 700 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη κάλυψης να κινείται στο 1,8% (1,84 στην προηγούμενη δημοπρασία).
Η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ
Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,01%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 718 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,80 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.
Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
Δημοπρασία
Σημερινή
Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας
26 εβδομάδων
23 Δεκεμβρίου 2025
(ποσά σε εκ. Ευρώ)
26 Νοεμβρίου 2025
(ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό
400
500
2. Ύψος προσφορών
718
921
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)
1,80
1,84
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό
500
600
5. Απόδοση
2,01%
1,78%
6. Τιμή Δημοπρασίας
99,010
99,110
7. Cut – off ratio
8%
73%