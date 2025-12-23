#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Τσίμπησε» η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 500 εκατ. ευρώ

Για την έκδοση υποβληθηκαν προσφορές άνω των 700 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη κάλυψης να κινείται στο 1,8%.

«Τσίμπησε» η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 500 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 12:26

Τελ. Ενημ.: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 13:12

Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με τον ΟΔΔΗΧ να αντλεί ποσόν 500 εκατ. ευρώ. 

Το επιτόκιο της έκδοσης αυξήθηκε στο 2,01% έναντι 1,78% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. 

Για την έκδοση υποβληθηκαν προσφορές άνω των 700 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη κάλυψης να κινείται στο 1,8% (1,84 στην προηγούμενη δημοπρασία).  

Η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,01%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 718 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,80 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.             

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

23 Δεκεμβρίου 2025

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

26 Νοεμβρίου 2025

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

400

500

2. Ύψος προσφορών

718

921

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,80

1,84

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

500

600

5. Απόδοση

2,01%

1,78%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,010

99,110

7. Cut – off ratio

8%

73%

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων 400 εκατ. ευρώ στις 7 Ιανουαρίου, διάθεση και σε ιδιώτες

Τρεις δημοπρασίες ομολόγων από ΟΔΔΗΧ το πρώτο εξάμηνο

Καταιγισμός εταιρικών ομολόγων: $1,7 τρισ. με καύσιμο την τεχνητή νοημοσύνη

Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο