Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων 400 εκατ. ευρώ στις 7 Ιανουαρίου, διάθεση και σε ιδιώτες

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 (Τ+2).

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 14:22

Τελ. Ενημ.: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 14:38

Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 14 Απριλίου 2026.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12:00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price) μέχρι συνολικού ύψους 25% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Διάθεση και σε ιδιώτες

Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων. Η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην οποία συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 (Τ+2).

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρεία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τις 15.000 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Από Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 έως και Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των Τραπεζών και των Χρηματιστηριακών Εταιρειών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

 

 

