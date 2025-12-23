#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Σε εξέλιξη το placement, περνούν πακέτα μέσω του ΧΑ

Εχουν περάσει μέσω του ΧΑ 32 πακέτα για 725.000 μετοχές στο 1,68 ευρώ, έναντι τρέχουσας τιμής στο ταμπλό στα 2,13 ευρώ, με την αξία των συναλλαγών σωρευτικά να αγγίζει το 1,218 εκατ. ευρώ.

ΕΛΤΟΝ: Σε εξέλιξη το placement, περνούν πακέτα μέσω του ΧΑ

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 16:09

Τελ. Ενημ.: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 16:34

Πακέτα μετοχών της Ελτον Χημικά περνούν μέσω του χρηματιστηρίου, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εξελισσόμενο placement με στόχο την αύξηση της ελεύθερης διασποράς του τίτλου. 

Ηδη έχουν περάσει μέσω του ΧΑ 32 πακέτα για 725.000 μετοχές στο 1,68 ευρώ (έναντι τρέχουσας τιμής στο ταμπλό στα 2,13 ευρώ), με την αξία των συναλλαγών σωρευτικά να αγγίζει το 1,218 εκατ. ευρώ.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Morgan Stanley: Το νέο στοίχημα για τις ελληνικές μετοχές

Αγόρασε 300.000 μετοχές Intralot ο Σωκράτης Κόκκαλης

Χρηματιστήριο: Τα επτά επιχειρήματα των «ταύρων» για το 2026

ΑΔΜΗΕ: Ο κύβος ερρίφθη για την ΑΜΚ, τα σενάρια

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο