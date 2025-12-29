Μουζάκης: Εισαγωγή 333 μετοχών στο ΧΑ μετά την μετατροπή ομολογιών

Ανακοινώνεται ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την περίοδο υποχρεωτικής μετατροπής Ομολογιών σύμφωνα με το Πρόγραμμα του από 06.08.2025 εκδοθέντος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΜΟΔ»), διαπίστωσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό €233,10, λόγω μετατροπής συνολικά 354 Ομολογιών, οι οποίες σύμφωνα με τον προκαθορισμένο λόγο μετατροπής (10 Ομολογίες προς 9,5 νέες μετοχές) αντιστοιχούν σε τριακόσιες τριάντα τρεις (333) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα λεπτών (€0,70) έκαστη.

Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 17.12.2025 συνεδρίασή του και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με την υπ' αριθμ. 3929730/22.12.2025 σχετική ανακοίνωση.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 29 Δεκεμβρίου 2025 ενέκρινε την εισαγωγή των ως άνω 333 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, λόγω μετατροπής των ως άνω τριακοσίων πενήντα τεσσάρων (354) Ομολογιών, σύμφωνα με την απόφαση της από 16.08.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την από 08.05.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης ορίσθηκε η 31η Δεκεμβρίου 2025 και από την ίδια ημερομηνία οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις Μερίδες και τους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).