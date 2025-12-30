#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΚΤ: Οι βασικοί διαπραγματευτές ελληνικών ομολόγων για το 2026

Στις 19 Δεκεμβρίου 2025, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 18 τράπεζες επιλέχθηκαν ως Βασικοί Διαπραγματευτές για την αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2026.

Δημοσιεύθηκε: 30 Δεκεμβρίου 2025 - 14:22

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με αριθμό πρωτοκόλλου 222217 ΕΞ 2025/19.12.2025 χορηγήθηκε η ιδιότητα του Βασικού Διαπραγματευτή στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2026 στα ακόλουθα 18 χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα (με αλφαβητική σειρά):

  • ALPHA BANK SA
  • BARCLAYS BANK IRELAND PLC
  • BNP PARIBAS SA
  • BofA SECURITIES EUROPE SA
  • CITIBANK EUROPE PLC
  • COMMERZBANK AG
  • DEUTSCHE BANK AG
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
  • EUROBANK SA
  • GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
  • HSBC CONTINENTAL EUROPE
  • INTESA SANPAOLO S.p.A
  • JP MORGAN SE
  • MORGAN STANLEY EUROPE SE
  • NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
  • SOCIETE GENERALE
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
  • UBS EUROPE SE

 

