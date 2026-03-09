Χρηματιστήριο: Οι αποτιμήσεις τα σενάρια και οι τιμές-στόχοι

Σύνοψη

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έπληξε το Χρηματιστήριο Αθηνών σε μια στιγμή που οι «ταύροι» προσδοκούσαν νέα ανοδική φάση, ανοίγοντας ερωτήματα για το αν πρόκειται για σημαντική διόρθωση ή για ευκαιρία τοποθέτησης. Οι αγορές προεξοφλούν επί του παρόντος σύντομη σύγκρουση δύο έως τεσσάρων εβδομάδων και επιστροφή σε σχετική γεωπολιτική ηρεμία, στοιχηματίζοντας σε ένα αποδυναμωμένο Ιράν μετά τις συρράξεις. Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει η κατάσταση που θα επικρατήσει στην περιοχή μετά το τέλος του πολέμου — και αυτό θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των αγορών σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

To ξέσπασµα του πολέµου στη Μέση Ανατολή αποτελεί τον καταλύτη µιας χρηµατιστηριακής πτώσης που έπρεπε να είχε ξεκινήσει νωρίτερα, ή αντίθετα δηµιουργεί µια ευκαιρία νέων τοποθετήσεων για όσους δεν είχαν προλάβει να επενδύσουν έγκαιρα σε ελληνικές µετοχές;

Η απάντηση στο ερώτηµα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις των αµέσως επόµενων εβδοµάδων και θα κριθεί από το πόσο θα διαρκέσουν οι συρράξεις και κυρίως από την κατάσταση που θα επικρατήσει στο Ιράν µετά την ολοκλήρωσή τους.

Οι αγορές πάντως φαίνεται — επί του παρόντος — να κλείνουν προς ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι έντονες αναταράξεις δεν θα ξεπεράσουν τις δύο-τρεις εβδοµάδες.

Σε κάθε περίπτωση, επιβεβαιώνονται όλοι εκείνοι οι αναλυτές που µιλούσαν κατά τις τελευταίες εβδοµάδες για µείωση µετοχικών θέσεων και για τη δηµιουργία ενός µικτού χαρτοφυλακίου µε µακροπρόθεσµη προοπτική και επίλεκτες θέσεις.

Το ξέσπασμα του πολέμου ήρθε σε μια χρονική περίοδο όπου οι «ταύροι» του ΧΑ προσδοκούσαν ότι θα αποτελέσει την απαρχή μιας νέας ανοδικής φάσης, μετά τη στασιμότητα-διολίσθηση που είχε προηγηθεί κατά τις προηγούμενες εβδομάδες.

Τα «όπλα» των ταύρων θα ήταν τα αναθεωρημένα προς τα πάνω business plans των τραπεζών, τα ισχυρά περυσινά οικονομικά αποτελέσματα πολλών εισηγμένων εταιρειών, αλλά και μια σειρά από άλλες επιχειρηματικές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα η στρατηγική παρουσία της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ στην ΕΥΔΑΠ, η αύξηση κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ, οι κινήσεις της Εθνικής Τράπεζας στο μέτωπο του bancassurance, κ.λπ.

Ποια είναι τα δεδομένα

Βασικές αλλαγές ► Εισέρχεται το ΧΑ σε περίοδο έντονης μεταβλητότητας — οι τιμές μετοχών θα επηρεάζονται σημαντικά από την εκάστοτε ειδησεογραφία ► Διαπραγματεύονται οι τράπεζες με χαμηλούς δείκτες P/E (αποτίμηση ως πολλαπλάσιο κερδών): Alpha Bank 8,5, Πειραιώς 8,6 (μερισματική απόδοση 5,4%), Eurobank 9,8, Εθνική 10,5 ► Διαμορφώνεται ο μέσος δείκτης P/E του ΧΑ στο 12,5 και η μέση μερισματική απόδοση στο 3,9%-4%, με συνολική χρηματιστηριακή αξία ~150 δισ. ευρώ ► Προεξοφλούν οι αγορές σύγκρουση διάρκειας δύο έως τεσσάρων εβδομάδων σύμφωνα με την J.P. Morgan — πέραν αυτού το σενάριο γίνεται δυσμενέστερο ► Παραμένει το ανοδικό αφήγημα του ΧΑ για όσους αναμένουν σύντομη εκτόνωση — οι αποτιμήσεις δεν παραπέμπουν σε «φούσκα» και θεωρούνται ελκυστικές μεσομακροπρόθεσμα ► Ενεργοποιείται το εφιαλτικό σενάριο αν οι συρράξεις ξεπεράσουν έναν έως δύο μήνες ή αν ακολουθήσει χάος στο Ιράν με διατάραξη ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου

Για όσους πιστεύουν ότι οι πολεμικές συγκρούσεις θα διαρκέσουν για μικρό ακόμη χρονικό διάστημα και πως οι παρενέργειές τους στη φετινή οικονομική πορεία της χώρας θα είναι σχετικά περιορισμένες, το ανοδικό αφήγημα του ΧΑ παραμένει. Και αυτό γιατί οι αποτιμήσεις των εταιρειών δεν παραπέμπουν σε κατάσταση «φούσκας» και μάλιστα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ενδεχομένως και ελκυστικές μεσομακροπρόθεσμα, αν συνεκτιμηθούν και οι ανοδικές προοπτικές τους.

Στις τράπεζες για παράδειγμα, με βάση το κλείσιμο της 4ης Μαρτίου και τα περυσινά τους κέρδη, η Alpha Bank τελεί υπό διαπραγμάτευση με P/E 8,5, η Πειραιώς με 8,6 και μερισματική απόδοση 5,4%, η Eurobank με 9,8 και η Εθνική με 10,5.

Σε μη τραπεζικές μετοχές, ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται με P/E 9,13 και μερισματική απόδοση 5,34%, η ElvalHalcor με P/E 14,3 (μερισματική απόδοση 2,8%), η Coca-Cola HBC με 20,9 και η Cenergy με 22,8.

Συνολικά για το ΧΑ, με μια χρηματιστηριακή αξία γύρω στα 150 δισ. ευρώ, με μια περυσινή αθροιστική κερδοφορία κοντά στα 12 δισ. ευρώ και με χρηματικές διανομές έξι δισ. ευρώ, προκύπτει ένας μέσος δείκτης P/E 12,5 και μια μέση μερισματική απόδοση γύρω στο 3,9%-4%.

Στον παρατιθέμενο πίνακα, συγκρίνονται οι αποτιμήσεις 18 μη τραπεζικών εισηγμένων εταιρειών με τις τιμές-στόχους που έχουν δώσει γι' αυτές φέτος οι εγχώριοι και οι διεθνείς χρηματιστηριακοί οίκοι. Στις περισσότερες των περιπτώσεων προκύπτει ένα σαφές περιθώριο ανόδου των τιμών των μετοχών, πλην όμως οι εκθέσεις αυτές δεν έχουν συνεκτιμήσει τις επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, όλοι αντιλαμβάνονται ότι το ΧΑ έχει εισέλθει σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας, όπου οι τιμές των μετοχών του θα επηρεάζονται σημαντικά από την εκάστοτε ειδησεογραφία.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Οι αγορές αυτή την περίοδο εξετάζουν το ζήτημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε βραχυπρόθεσμη βάση. Ζητούν να μάθουν το πόσο πολύ θα διαρκέσει χρονικά, το πόσο θα αυξηθεί το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, το αν και πόσο θα επηρεαστεί πτωτικά η φετινή τουριστική περίοδος και άλλα σχετικά.

Σύμφωνα με την J.P. Morgan, η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί ένα σενάριο σύγκρουσης διάρκειας περίπου δύο έως τεσσάρων εβδομάδων πριν από πιθανή αποκλιμάκωση και επιστροφή σε μια εύθραυστη ισορροπία.

Θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα; Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε πως «μόλις αρχίσαμε να πολεμάμε», ότι δύο-τρεις εβδομάδες θα διαρκέσει μόνο η πρώτη φάση και πως όταν ξεκινάς μια τέτοια επιχείρηση, εστιάζεις στο στόχο και όχι στο χρόνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συρράξεις να διαρκέσουν πολύ περισσότερο από τρεις εβδομάδες.

Ολα αυτά ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η ενέργεια με τα Στενά του Ορμούζ πρακτικά κλειστά και τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να εκτοξεύονται, ενώ διατυπώνονται εκτιμήσεις ότι ακόμα και αν ο πόλεμος τελειώσει άμεσα θα χρειαστούν εβδομάδες μέχρι την επιστροφή στην κανονικότητα.

Το μεγάλο ερώτημα

Το μεγάλο ερώτημα ωστόσο που αναδύεται — και που πολύ πιθανόν να επηρεάσει έντονα την πορεία των αγορών σε μεσομακροπρόθεσμη βάση — είναι το ποια κατάσταση θα επικρατήσει στο Ιράν μετά το τέλος των συρράξεων.

Οι αισιόδοξοι θεωρούν πως μετά από αυτό τον πόλεμο το Ιράν θα σταματήσει να αποτελεί πηγή αστάθειας για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ανεξάρτητα από το αν το σημερινό καθεστώς διατηρήσει την εξουσία του ή όχι.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, θα έχουμε ένα Ιράν αποδυναμωμένο τόσο σε οικονομικό, όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, με το καθεστώς να έχει χάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις υποδομές του, το στελεχιακό του δυναμικό, το γόητρό του και την αξιοπιστία του. Και πέραν αυτών, θα έχουμε ένα Ιράν που θα έχει χάσει τα πολιτικά του ερείσματα στις αραβικές χώρες, μετά τις επιθέσεις που εξαπολύει σε αυτές το τελευταίο χρονικό διάστημα.

«Ο μεγάλος ταραξίας της περιοχής θα μπει στη γωνία του για πολλά χρόνια. Είναι γεγονός ότι από μια τέτοια εξέλιξη θα ικανοποιηθούν πολλά κράτη της περιοχής, τα οποία θα βρουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε κάποιες περιορισμένες σχέσεις τυπικής γειτονικής συνεργασίας με το Ισραήλ, με ό,τι αυτό μπορεί να σημάνει για τη γεωπολιτική σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Κάτι τέτοιο, μόνο θετικά θα επηρεάσει τις αγορές» εκτιμά γνωστός αναλυτής.

Με άλλα λόγια, οι αισιόδοξοι υποστηρίζουν πως οι αρνητικές επιπτώσεις της σύγκρουσης θα είναι σχετικά περιορισμένες και βραχυπρόθεσμες, ενώ τα οφέλη μεγαλύτερα και μακροχρόνια.

Από την άλλη πλευρά, το εφιαλτικό σενάριο για τις αγορές είναι είτε η περίοδος των συρράξεων να κρατήσει περισσότερο απ' όσο αναμένεται, είτε μετά το τέλος του πολέμου να προκύψει στη χώρα μια κατάσταση χάους (εμφύλιες διαμάχες, μαζική μετανάστευση κ.τλ.) οι οποίες εκτός των άλλων θα διαταράξουν τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

