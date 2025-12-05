Συντάξεις: Ολα τα βήματα για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την καταβολή αυξήσεων, για πρώτη φορά τα τελευταία πολλά χρόνια, σε 671.000 συνταξιούχους.

Πρόκειται βέβαια, για μικρές αυξήσεις που θα λάβουν από 1/1/2026, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027, όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν την ίδια ποσοστιαία αύξηση. Για το επόμενο έτος, οι κατηγορίες συνταξιούχων που ευνοούνται περισσότερο είναι όσοι έχουν μηδενική προσωπική διαφορά καθώς και όσοι είχαν μικρή προσωπική διαφορά και αυτή καλύπτεται πλέον από τις αυξήσεις.

Αναλυτικά, στο άρθρο 81 του νομοσχεδίου με τίτλο: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις», καθορίζεται η διαδικασία για τη σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς, με τις εκάστοτε χορηγούμενες ετήσιες αυξήσεις των κυρίων συντάξεων.

Οι τρεις κατηγορίες

Οι συνταξιούχοι που έχουν ακόμα προσωπική διαφορά, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

α) Συνταξιούχοι των οποίων η προσωπική διαφορά μηδενίζεται έως και την 31η.12.2025. Αυτοί οι συνταξιούχοι δικαιούνται όλο το ποσοστό της χορηγούμενης αύξησης για το έτος 2026, το οποίο αναμένεται να ανέλθει στο 2,4%.

β) Συνταξιούχοι, των οποίων η προσωπική διαφορά έχει διαμορφωθεί κατά την 31η.12.2025 μικρότερη σε ποσό 50%, από το ποσό της αύξησης της σύνταξης που προκύπτει από την αναπροσαρμογή με βάση τον συντελεστή αύξησης των συντάξεων του έτους 2026. Σε αυτήν την περίπτωση, το ποσό της προσωπικής διαφοράς συμψηφίζεται με το ποσό της αύξησης. Οι συνταξιούχοι λαμβάνουν ολόκληρο το εναπομείναν ποσό της αύξησης ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς, με κατώτερο ποσό το 50% της συνολικής αύξησης.

γ) Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά κατά την 31η.12.2025 μεγαλύτερη σε ποσό του 50% του ποσού της αύξησης της σύνταξης που προκύπτει από την αναπροσαρμογή με βάση τον συντελεστή αύξησης των συντάξεων του έτους 2026. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνταξιούχοι θα λάβουν το ισόποσο του 50% της συνολικής αύξησης. Το υπολειπόμενο ποσό της αύξησης συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά.

Στην ίδια διάταξη, τονίζεται ότι από την 1η.1.2027 στο ποσό της σύνταξης, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί την 31η.12.2026, χορηγείται πλήρης αύξηση, η οποία δεν συμψηφίζεται με το εναπομείναν ποσό της προσωπικής διαφοράς.

Τέλος, ξεκαθαρίζεται ότι η δαπάνη που προκαλείται από το επιπλέον χορηγούμενο ποσό θα καλύπτεται ετησίως με πρόσθετη επιχορήγηση προς τον ΕΦΚΑ, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.