Οι επτά μετοχές που μπορούν να ανακάμψουν το 2026

Παρά το γεγονός ότι το 2025 εξελίχθηκε σε μια εξαιρετική χρηματιστηριακή χρονιά (ο Γενικός Δείκτης σημείωσε αύξηση πάνω από 40%, πέραν των μερισμάτων που διανεμήθηκαν) αρκετοί ήταν οι τίτλοι που υποαπέδωσαν, καταγράφοντας είτε μικρότερα κέρδη, είτε ακόμη και απώλειες.

Μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι λογικό ότι αρκετοί επενδυτές αναζητούν μετοχές που «δεν έχουν τρέξει» και παράλληλα -κάτω από προϋποθέσεις- θα μπορούσαν να ανεβάσουν μέσα στο 2026 είτε τις οικονομικές τους επιδόσεις, είτε τις προσδοκίες τους για το μέλλον. Το Euro2day.gr αναφέρεται ενδεικτικά σε επτά τέτοιες περιπτώσεις, τονίζοντας προφανώς ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια το οικονομικό -και πόσο μάλλον το χρηματιστηριακό- μέλλον.

Πλαστικά Θράκης: Ο τίτλος από τα 3,92 ευρώ της 31ης/12/2024 διαμορφώθηκε στα 4,05 ευρώ στις 30/12/2025, καταγράφοντας άνοδο 3,3% πέραν του μερίσματος που διανεμήθηκε στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Ο εισηγμένος όμιλος -κόντρα στο δυσμενές, διεθνές οικονομικό περιβάλλον- κατάφερε στο εννεάμηνο του 2025 να ανακόψει την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών και να εμφανίσει υψηλότερα μεγέθη σε επίπεδο πωλούμενων όγκων, κύκλου εργασιών, λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας. Οι αναλυτές αισιοδοξούν για νέα βελτίωση επιδόσεων μέσα στο 2026, ιδίως στην περίπτωση που τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Austriacard: Περιορισμένα κέρδη απέφερε πέρυσι ο τίτλος (+2% πέραν του μερίσματος, καθώς από τα 5,94 ευρώ έκλεισε στα 6,05 ευρώ). Η μετοχή «πλήρωσε» το πτωτικό πρώτο μισό του 2025, με τη διοίκηση της εισηγμένης να τονίζει ότι η συγκεκριμένη υποχώρηση επιδόσεων ήταν πρόσκαιρη (μια πρώτη γεύση φάνηκε στο τρίτο τρίμηνο) και πως το τριετές ανοδικό business plan 2025-2027 παραμένει ισχυρό. Πιθανολογείται από τους αναλυτές ότι σε περίπτωση επιβεβαίωσης των εκτιμήσεων του management μέσα στο 2026, η μετοχή θα μπορούσε να επηρεαστεί ευνοϊκά.

Attica Group: Η μετοχή υποχρεώθηκε σε πτώση κατά τη διάρκεια του 2025 (από τα 2,19 στο 1,865 ευρώ), επηρεασμένη από το έντονα ζημιογόνα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Οι επενδυτές θα περιμένουν να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα για την πορεία τόσο του 2025 (το δεύτερο εξάμηνο κάθε χρονιάς χαρακτηρίζεται από θετική εποχικότητα), όσο και για την τρέχουσα χρονιά (πχ πώς θα εξελιχθεί το κόστος δικαιωμάτων ρύπων, ή το αν θα έχουμε και φέτος έκτακτες δαπάνες όπως και το 2025) και έτσι να προκύψουν ασφαλέστερα συμπεράσματα για την πορεία του ομίλου.

ΕΛΤΟΝ Χημικά: Η μετοχή κέρδισε το 2025 11,6% καθώς από το 1,872 ευρώ της 31ης/12/2024 έκλεισε στις 30/12/2025 στα 2,09 ευρώ (έχοντας ωστόσο υψηλό πενταετίας τα 2,83 ευρώ). Η εταιρεία κλήθηκε κατά την τελευταία τριετία να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τη βύθιση των τιμών των πρώτων υλών και από την απώλεια του ιδρυτή της Νέστωρα Παπαθανασίου. Η νέα διοίκηση έχει ξεκινήσει πρόγραμμα αναδιάρθρωσης το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη (πχ βελτίωση τεχνολογικών υποδομών, παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες θυγατρικές του εξωτερικού, κ.λπ.) και το ζητούμενο είναι το πόσο θα αποδώσει αυτό μέσα στο 2026. Να σημειωθεί πάντως, ότι μετά το πρόσφατο placement, το ποσοστό ελεύθερης διασποράς ξεπέρασε το απαιτούμενο ελάχιστο όριο του 25% και έτσι δεν τίθεται κανένα ζήτημα προσαρμογής της εταιρείας στον νέο κανονισμό του ΧΑ.

Βογιατζόγλου: Η μετοχή σημείωσε το 2025 άνοδο 5,5% (από τα 2,20 της 31/12/2024 στα 2,32 ευρώ στις 30/12/2025). Η διοίκηση της εισηγμένης έχει αναφερθεί στα σημαντικά βήματα επέκτασης που έχει πραγματοποιήσει στο μέτωπο των αυτόματων αποθηκών, τα οποία προσέθεσαν δαπάνες το 2025 και θα αρχίσουν να αποφέρουν οφέλη από το 2026. Πέραν αυτού, μέσα στο 2026 οι βασικοί μέτοχοι της εισηγμένης έχουν δηλώσει ότι θα επιλύσουν το πρόβλημα της χαμηλής διασποράς που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια τον τίτλο.

Centric: Η μετοχή δεν απέφερε κέρδη στους κατόχους της το 2025 (από το 0,364 ευρώ της 31/ης/12/2024 στο 0,34 ευρώ της 30ης/12/2025) παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια εισηγμένη με ισχυρό θετικό καθαρό ταμείο, αξιοσημείωτες συμμετοχές σε μια σειρά από δραστηριότητες και ένα πολύ σημαντικό χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο (κερδοφόρο και το 2025). Χρηματιστηριακοί κύκλοι εκτιμούν ότι η εταιρεία θα μπορούσε να ωφεληθεί περαιτέρω σε περίπτωση όπου ο βασικότερος μέτοχός της προέκρινε μια περισσότερο επιθετική επενδυτική πολιτική, πράγμα που δεν αποκλείουν να ξεκινήσει μέσα στο 2026.

CNL Capital: Ο τίτλος διατηρήθηκε περίπου σταθερός κατά τη διάρκεια του 2025 (από τα 7,40 ευρώ της 31ης/12/2024 στα 7,10 ευρώ της 30ης/12/2025) αν συνεκτιμηθούν οι δύο χρηματικές διανομές προς τους μετόχους που έλαβαν χώρα μέσα στη χρονιά. Η επενδυτική αγορά αναμένει με ενδιαφέρον το 2026 την εκκίνηση της δραστηριότητας της θυγατρικής CNL Commercial Finance στο χώρο του factoring.