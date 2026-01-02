Σε υψηλό από το 2022 «πατώντας» τα 3.000 δολάρια το αλουμίνιο

Υψηλότερα των 3.000 δολαρίων ο τόνος σκαρφάλωσε η τιμή του αλουμινίου για πρώτη φορά μετά από τρία και πλέον χρόνια, με τις προοπτικές για πιέσεις στην προσφορά προσφοράς και τα μακροπρόθεσμα στοιχήματα για τη ζήτηση να δίνουν ώθηση.

Το ανώτατο όριο στην δυναμικότητα τήξης στην Κίνα και οι περιορισμοί στην ευρωπαϊκή παραγωγή λόγω των υψηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας έχουν μειώσει τα αποθέματα ανά τον κόσμο, ενώ οι προοπτικές για τη ζήτηση από τους κλάδων των κατασκευών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παραμένουν θετικές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν άνοδο 17% το 2025, η μεγαλύτερη από το 2021.

Ανοδικά κινείται και ο χαλκός, έχοντας καταγράφει πέρυσι τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 2009 εξαιτίας της περιορισμένης προσφοράς. Ο χαλκός σημείωσε μια σειρά από ιστορικά υψηλά κατά τη διάρκεια ενός ράλι στο τέλος του έτους, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση από τα έξι βιομηχανικά μέταλλα που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στα ορυχεία από την Ινδονησία έως τη Χιλή και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συνέβησαν διάφορα ατυχήματα το 2025, ενώ οι ανησυχίες για τους δασμούς έκαναν τους εμπόρους να στείλουν περισσότερες παραγγελίες στις ΗΠΑ.

Το κόκκινο μέταλλο ήταν 0,5% υψηλότερα στα 12.487,00 δολάρια , αφού έχασε 1,1% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το αλουμίνιο σημείωσε άνοδο 0,4% στα 3.008,00 δολάρια, σε τροχιά τρίτης διαδοχικής ανόδου. Το νικέλιο σκαρφάλωσε 1,2% στα 16.845,00 δολάρια, έπειτα από τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο τον Δεκέμβριο από τον Απρίλιο του 2024.

Η PT Vale Indonesia δήλωσε ότι η έγκριση του σχεδίου εργασίας της αναμένεται σύντομα και η καθυστέρηση είναι απίθανο να επηρεάσει τη συνολική επιχειρησιακή βιωσιμότητά της. Οι καθυστερήσεις δεν είναι ασυνήθιστες στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, όμως οι έμποροι εστιάζουν στην προσφορά, αφού η Ινδονησία δήλωσε ότι σχεδιάζει να μειώσει την παραγωγή χαλκού φέτος.