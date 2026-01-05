Metlen: Νέες αγορές 10.000 μετοχών από Ευάγγελο Μυτιληναίο

Νέες αγορές μετοχών της Metlen έγιναν από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο στις 31 Δεκεμβρίου

Ο επιχειρηματίας απέκτησε μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας KILTEO LTD 10.000 τίτλους με τη μέση τιμή των αγορών στα 44,0999 ευρώ.

Το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανέρχεται στα 441 χιλ. ευρώ περίπου.

Οι συναλλαγές έγιναν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.