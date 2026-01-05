#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Titan SA: Στο 5,04% αυξήθηκαν οι ίδιες μετοχές

H Titan SA διαθέτει άμεσα ή έμμεσα μέσω της θυγατρικής της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, 3.951.353 μετοχές.

Titan SA: Στο 5,04% αυξήθηκαν οι ίδιες μετοχές

Δημοσιεύθηκε: 5 Ιανουαρίου 2026 - 19:12

Η Titan SA ανακοινώνει ότι την περίοδο από 29 Δεκεμβρίου 2025 έως και 2 Ιανουαρίου 2026 η εταιρία αγόρασε συνολικά 3.830 μετοχές της Titan SA στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η Titan SA διαθέτει (άμεσα ή έμμεσα μέσω της θυγατρικής της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ) 3.951.353 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 5,04% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Titan: Συνεργασία με FHL Κυριακίδης, κοινή εταιρία στα ξηρά κονιάματα

Titan: Ερχεται re-rating, εκτιμά η Pantelakis, η νέα τιμή-στόχος

Titan: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη «Λίστα Α» του CDP για το 2025

Εξαγόρασε την τουρκική Tracim Cement έναντι $190 εκατ. η Titan

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο