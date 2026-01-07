ΧΑ: Πέρασαν πακέτα για το 4,5% της Alpha Bank

Μέσω οκτώ πακέτων πέρασαν μέσω του Χρηματιστηρίου 104.555.129 μετοχές ή το 4,5% περίπου της Αlpha Bank.

Σωρευτικά, η αξία των πακέτων ανέρχεται στα 355,62 εκατ. ευρώ ή στα 3,4 ευρώ ανά μετοχή περίπου, εκτινάσσοντας ανάλογα τον τζίρο και στο Χρηματιστήριο. Να σημειωθεί ότι ο κύριος όγκος των πακέτων πέρασε στην τιμή των 3,39 ευρώ ανά μετοχή και ένα μέρος του στα 3,79 ευρώ η μετοχή.

Σύμφωνα με κύκλους της Αlpha, η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο μεταφοράς παραγώγων από τη JP Morgan στη UniCredit.

Υπενθυμίζεται ότι όπως ανακοίνωσε η ιταλική τράπεζα τη Δευτέρα, προχώρησε σήμερα στη μετατροπή μιας συνθετικής συμμετοχής περίπου 20% στην Αlpha Bank σε μετοχές.

Ως αποτέλεσμα της κίνησης αυτής, το ποσοστό άμεσης μετοχικής συμμετοχής της UniCredit στην Αlpha Bank, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, διαμορφώνονται πλέον περίπου στο 29,8%.