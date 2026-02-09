#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Εθνική Τράπεζα: Αγορά 276.000 ιδίων μετοχών από 29/1 έως 5/5/2026

Δημοσιεύθηκε: 9 Φεβρουαρίου 2026 - 20:26

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 29/01/2026 έως και 05/02/2026 απέκτησε συνολικά 276.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €15,4061 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €4.252.077,00.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 12.381.755 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,35% του μετοχικού κεφαλαίου της.

