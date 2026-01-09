#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ το 2025

Πρώτη τερμάτισε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ τόσο στην κατάταξη των χρηματιστηριακών στις συναλλαγές του Δεκεμβρίου όσο και συνολικά στο έτος.

Δημοσιεύθηκε: 9 Ιανουαρίου 2026 - 19:17

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Δεκέμβριο κατέλαβε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, με ποσοστό 22,57%.

Την τριάδα συμπληρώνουν η Eurobank Equities (19,52%) και η Euroxx Χρηματιστηριακή (12,98%).

Ακολουθούν οι Alpha Finance (8,35%), Εθνική Χρηματιστηριακή (7,06%), UBS Europe (6,84%), και η Optima Bank (5,95%)

Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Citigroup Global (4,40%), BofA Securities (3,70%), και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (2%).

Αντίστοιχα, συνολικά το 2025, πρώτη είναι η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 23,63%, δεύτερη ακολουθεί η Eurobank Equities με ποσοστό 17,26% και τρίτη η Euroxx Χρηματιστηριακή με 12,42%.

Τέλος ακολουθούν οι Alpha Finance (8,18%), Εθνική Χρηματιστηριακή (8,18%), UBS Europe (6,38%), Optima Bank (5,60%), BofA Securities (4,28%), Citigroup Global Markets Europe (3,42%) και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (2,65%).

*Αναλυτικοί πίνακες με την κατάταξη των ΑΧΕ τον Δεκέμβριο και στο 12μηνο του 2025, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

 

