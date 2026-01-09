#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Με όρια ημερήσιας διακύμανσης 10% οι Trastor και Καρέλια

Σε ισχύ από την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026.

ΧΑ: Με όρια ημερήσιας διακύμανσης 10% οι Trastor και Καρέλια

Δημοσιεύθηκε: 9 Ιανουαρίου 2026 - 22:14

Σύμφωνα με την Απόφαση 22 (παρ. 4.2, περ. 1. ε) της Δ.Ε.Χ.Α. του Χ.Α. και σε συνέχεια του τακτικού τριμηνιαίου ελέγχου διασποράς, οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών της Κύριας Αγοράς του Χ.Α. για τις οποίες θα ισχύουν όρια ημερήσιας διακύμανσης ±10% επί της τιμής εκκίνησης της μετοχής από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 είναι οι εξής:

α/α  Κωδικός ISIN Ελληνική Ονομασία Μετοχής
1 GRS487003006 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΚΟ)
2GRS120003009  ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Χρύσωσε» πάλι τους εργαζόμενους η Καρέλιας

Trastor: Απέκτησε έναντι 53,7 εκατ. ευρώ κέντρο Logistics στον Ασπρόπυργο

Ανατρέπουν τις ισορροπίες στο Χρηματιστήριο οι μικρές ΑΕΕΑΠ

Αρνήθηκε την πτώση το Χρηματιστήριο με φουλ του… τζίρου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο